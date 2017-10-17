Центр Кудрина предложил снизить численность заключенных

Эффективность работы колоний должна отражать результаты работы с заключенными, поэтому надо отказаться от таких показателей, как количество предотвращенных побегов и пресечение нарушений режима отбывания наказаний, уверены эксперты Сергей Портер / Ведомости

Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый Алексеем Кудриным, обобщил предложения о том, как можно улучшить пенитенциарную систему в России. Эти предложения касаются системы уголовного правосудия в целом и направлены на снижение числа заключенных, изменения в организации самой пенитенциарной системы и ресоциализации осужденных.

Прежде всего эксперты считают необходимым смягчить репрессивный подход в отношении тех, кто преступил закон впервые или относится к уязвимым группам, что должно повлечь снижение численности тюремного населения. В связи с этим они напоминают о предложении ввести в уголовное законодательство понятие «уголовного проступка», который не влечет судимости и лишения свободы. К аналогичным мерам эксперты относят назначение наказания, не связанного с лишением свободы, если человек не совершил тяжкое или особо тяжкое преступление.

Предлагается также изменить подходы к отдельным видам преступлений, например, ввести в отношении ряда экономических преступлений небольшой и средней тяжести административную преюдицию, а также гуманизировать антинаркотическую деятельность государства. Поскольку проблемы с назначением мер пресечения, как полагают эксперты ЦСР, связаны с отсутствием судебного контроля, они предлагают повысить активность Верховного суда по мониторингу практики избрания мер пресечения нижестоящими судами.

Насчет реформы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) у экспертов существуют разные мнения, отмечается в обзоре. Одни считают необходимым перевести ФСИН из силового ведомства в гражданское, выделив в составе службы пенитенциарную полицию. Другие предостерегают от таких шагов из-за возможного ухудшения дисциплины в колониях. Также эксперты обращают внимание на чрезмерную численность сотрудников ФСИН, на содержание которых уходит большая часть бюджета ведомства. Поэтому предлагается так называемая разаттестация – изменение порядка прохождения службы и отказ от части льгот, но при одновременном повышении уровня зарплаты.

Эффективность работы колоний должна отражать результаты работы с заключенными, поэтому надо отказаться от таких показателей, как количество предотвращенных побегов и пресечение нарушений режима отбывания наказаний, уверены эксперты. Вместо этого они предлагают оценивать ресоциализацию осужденных и, в частности, уровень рецидивов, получение образования осужденными и другие моменты.

Нынешняя ситуация с привлечением осужденных к труду многими критикуется, поэтому звучат предложения о том, чтобы сделать тюремные производства эффективными, а прибыль пустить на содержание тюрем. Однако ряд экспертов считает, что трудовая деятельность в первую очередь должна служить ресоциализации. Поэтому, по их мнению, промышленные зоны нужно фактически и юридически отделить от колоний, а также привлекать предпринимателей, которые бы создавали рабочие места для заключенных. Сами представители ФСИН неоднократно говорили о привлечении частных инвестиций для поддержания тюремной инфраструктуры, напоминают авторы доклада. Однако предприниматели и правозащитники критиковали эту идею, полагая, что инвестиции не будут возвращаться, а частные тюрьмы плохо контролируются.

Для ресоциализации заключенных предлагается в первую очередь расселять их в колониях по психосоциальным признакам. Считается, что это лучше, чем ныне практикуемое отделение впервые осужденных от рецидивистов. Необходимо также установить систему стимулов, которые бы поощряли соблюдение правил распорядка. Кроме того, важно, чтобы заключенные могли получить профессиональное образование, причем с учетом дальнейшего трудоустройства. Поэтому эксперты предлагают законодательно обеспечить квотирование рабочих мест для тех, кто вышел на свободу, одновременно введя налоговые льготы для компаний, готовых принять на работу бывших осужденных.