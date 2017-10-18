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Анастасия Корня
Социальная политика

Верховный суд разрешил Росреестру засекретить сведения о владельцах недвижимости

Оспорить закрытие данных для третьих лиц пытался Алексей Навальный

Такое решение вынесла судебная коллегия Верховного суда по административным делам, рассмотревшая кассационную жалобу Алексея Навального на отказ Таганского суда Москвы признать незаконными действия Росреестра, засекретившего сведения о владельцах объектов элитной недвижимости. Ранее она была оформлена на сыновей Генпрокурора Юрия Чайки, но после публикации ФБК выписок из Росреестра, в которых фигурируют объекты, Росреестр стал указывать в качестве правообладателей бессмысленные аббревиатуры. Столичный суд не увидел в этом ничего противозаконного. И Верховный суд решил, что такой вывод был «правильным», так как «нормы федерального законодательства не предоставляют право третьим лицам на получение персональных данных иных лиц без их согласия». Решение было принято в конце сентября, но мотивированное определение Верховный суд опубликовал только на этой неделе.

Фактически Верховный суд запретил предоставлять третьим лицам сведения о собственнике, ссылаясь на закон о персональных данных, что ставит под угрозу гражданский оборот недвижимости, констатирует юрист ФБК Вячеслав Гимади, комментируя принятое решение. Ведь данные ЕГРН - единственный способ получить юридически действительную и актуальную информацию об объекте. Он напоминает, что в свое время с инициативой закрыть данные о владельцах недвижимости выступило ФСБ, но она не была реализована. Зато теперь это сделал Верховный суд.

Станет или не станет это решение Верховного суда прецедентом - покажет время, рассуждает Григорий Вайпан из Института права и публичной политики. Он надеется, что нет, поскольку оно принято судебной коллегией по административным делам, а не гражданской или экономической (то есть профильными для отрасли) коллегиями Верховного суда. По его мнению, Росреестр выдавал и будет выдавать выписки с данными владельцев, потому что иначе оборот остановится. Если он начнет отказывать со ссылкой на закон о персональных данных, заявители будут обжаловать такие отказы в суд и дальше вопрос в том, воспримут ли нижестоящие суды позицию Верховного суда, объясняет эксперт.

Принятое решение юристы уже обсуждают в соцсетях. Профессор ВШЭ Артем Карапетов на странице в Facebook назвал его «ахинеей». А бывший судья ВАС Роман Бевзенко обращает внимание на то, что судья Верховного суда принял решение о передаче дела в кассацию в связи с необходимостью отмены решений нижестоящих судов, причем определение было для них очень некомплиментарным. «Но что-то пошло не так на заседании коллегии и... акты оставили без изменения», - пишет он.

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