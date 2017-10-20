Как Мадрид может забрать автономию у Каталонии

Пока ясности в этом вопросе нет ни у политиков, ни у экспертов

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Устав об автономии Каталонии – тоже часть конституции, поэтому и покушаться на институты и парламент Каталонии Мадрид не имеет права Emilio Morenatti / AP

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон в четверг, за несколько минут до истечения срока второго ультиматума испанского правительства, требовавшего отказаться от объявления независимости, пригрозил официальным голосованием по этому вопросу в региональном парламенте, если Мадрид не начнет переговоры (по итогам референдума 1 октября Пучдемон подписал декларацию об отделении, но приостановил ее вступление в силу). В ответ испанский премьер Мариано Рахой решил собрать в субботу министров на специальное заседание и инициировать процесс введения в Каталонии прямого управления.

Сделать это позволяет 155-я статья конституции Испании, которая с момента ее принятия в 1978 г. не применялась ни разу. Согласно ей правительство может принять все необходимые меры, чтобы вернуть к порядку область, где действует самоуправление, если та не выполняет обязательства, наложенные конституцией и другими законами, или ее действия наносят ущерб интересам Испании. Но в статье не разъясняется, какие именно меры могут быть приняты, говорится только об указах местным властям со стороны правительства. Эти меры должны получить одобрение абсолютного большинства в сенате. Оппозиция в лице социалистов заявила, что поддержит такое решение, но масштаб и продолжительность мер должны быть ограничены.