Политика
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Алексей Никольский
Международные отношения
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Мегапроект под угрозой

Российско-индийский оборонный проект на $10 млрд испытывает трудности

Зато почти готов крупный пакет оружейных контрактов на $6 млрд

Российско-индийское межправительственное соглашение о создании истребителя пятого поколения на основе российской машины Су-57 «реализуется сторонами по согласованным этапам и срокам», сообщил «Ведомостям» представитель «Рособоронэкспорта». На прошлой неделе американский портал Defensenews со ссылкой на источник в военно-воздушных силах Индии сообщил, что индийские военные собрались отказаться от этой программы ориентировочной стоимостью $10 млрд, поскольку разрабатываемый самолет не сможет достичь тех же характеристик, что и американский истребитель пятого поколения F-35.

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