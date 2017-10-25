Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Мегапроект под угрозой
Российско-индийский оборонный проект на $10 млрд испытывает трудности
Зато почти готов крупный пакет оружейных контрактов на $6 млрд
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Контракт на полномасштабные опытно-конструкторские работы по созданию индийской версии Су-57 (на фото российская версия) до сих пор не заключен
М. Стулов / Ведомости
Российско-индийское межправительственное соглашение о создании истребителя пятого поколения на основе российской машины Су-57 «реализуется сторонами по согласованным этапам и срокам», сообщил «Ведомостям» представитель «Рособоронэкспорта». На прошлой неделе американский портал Defensenews со ссылкой на источник в военно-воздушных силах Индии сообщил, что индийские военные собрались отказаться от этой программы ориентировочной стоимостью $10 млрд, поскольку разрабатываемый самолет не сможет достичь тех же характеристик, что и американский истребитель пятого поколения F-35.
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