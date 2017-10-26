Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Дешевые пытки
Наказание за пытки в полиции должно быть жестче, а компенсация – выше
Россиянин пожаловался в ЕСПЧ на мягкий приговор и мизерные выплаты
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В феврале 2016 г. в Альметьевске полицейский 21 раз применил к задержанному Динару Авзалову электрошокер, вследствие чего тот получил многочисленные телесные повреждения
Boris Roessler / DPA / TASS
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана жалоба на нарушение ст. 3 (запрет пыток) Конвенции по правам человека, в обосновании которой впервые указываются мягкий приговор за пытки и мизерная моральная компенсация. В феврале 2016 г. в Альметьевске полицейский 21 раз применил к задержанному Динару Авзалову электрошокер, вследствие чего тот получил многочисленные телесные повреждения. В октябре 2016 г. Альметьевский горсуд приговорил полицейского к пяти годам условно, а поданный затем к МВД иск о моральной компенсации в 750 000 руб. был удовлетворен частично: сумму снизили до 20 000 руб., а позже увеличили до 70 000 руб.
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