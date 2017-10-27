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Власти решили сделать День народного единства аполитичным праздником А. Гордеев / Ведомости

Партии и общественные движения добровольно выйдут на митинг-концерт в Москве 4 ноября, президент не будет принимать участия в главном массовом мероприятии в столице, а праздник будет децентрализован. В московском Манеже 4 ноября откроется федеральная выставка «Россия, устремленная в будущее». Собеседник в «Единой России» рассказал, что в концепции праздника заложены децентрализация и свои акции в каждом федеральном округе. «Это всероссийская просветительская акция, парад единства в России – основы существования страны», – пересказал он концепцию праздника. В Москве планируется несколько тематических площадок: на них пройдут показы фильмов, мастер-классы, Москва должна объединить в себе концепции всех региональных фестивалей, объяснил собеседник.

Руководитель фракции единороссов в Думе Сергей Неверов рассказал «Ведомостям», что пойдет на праздничные мероприятия, если будет в это время в Москве: «Это региональная неделя, если буду в регионе, то приму участие в местных мероприятиях». Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев подтвердил «Ведомостям», что митинг инициируется палатой совместно с московской «Единой Россией» – по его словам, митинг принципиально неполитический и он просит партии не приходить со своей символикой и лозунгами.