В Катаре могут открыть производство автоматов Калашникова

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Странам Персидского залива для вооружения своих союзников нужны автоматы Калашникова Hassan Jamali / AP

Министры обороны России и Катара Сергей Шойгу и Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя подписали в среду в столице эмирата Дохе межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), а представители «Рособоронэкспорта» и минобороны Катара – «меморандум и рамочный контракт в сфере ВТС». Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства. Это первый визит министра обороны России в Катар, но не первая встреча военных министров двух стран. Ранее они встречались в России на форуме «Армия-2017», причем для катарской делегации была организована отдельная презентация зенитно-ракетной системы С-400, зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С1» и других систем.