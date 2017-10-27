Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Катару нужен калашников
В Катаре могут открыть производство автоматов Калашникова
Они нужны странам Персидского залива для вооружения своих союзников
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Странам Персидского залива для вооружения своих союзников нужны автоматы Калашникова
Hassan Jamali / AP
Министры обороны России и Катара Сергей Шойгу и Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя подписали в среду в столице эмирата Дохе межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), а представители «Рособоронэкспорта» и минобороны Катара – «меморандум и рамочный контракт в сфере ВТС». Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства. Это первый визит министра обороны России в Катар, но не первая встреча военных министров двух стран. Ранее они встречались в России на форуме «Армия-2017», причем для катарской делегации была организована отдельная презентация зенитно-ракетной системы С-400, зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С1» и других систем.
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