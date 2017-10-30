Кризис в Каталонии грозит бегством из региона крупного бизнеса
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Премьер-министр Испании Мариано Рахой подписал в субботу распоряжение, согласно которому управлять Каталонией будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария: она возьмет на себя большинство функций правительства автономии. Руководство силами региональной полиции возложено на министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Соидо.
Политические страсти
Днем ранее премьер, получив одобрение сената, объявил о решении распустить парламент Каталонии и назначить досрочные выборы на 21 декабря 2017 г. Помимо руководителя автономии Карлеса Пучдемона от должностей отстранены его заместитель Уриол Жункерас, начальник каталонской полиции Пере Солера и члены регионального правительства. Решение о роспуске, последовавшее сразу после провозглашения парламентом Каталонии независимости, принято, чтобы «как можно скорее провести свободные и законные выборы, которые могут восстановить демократию в автономии», пояснил Рахой.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}