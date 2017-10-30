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Алексей Невельский| Елена Мухаметшина|Дарья Коржова
Международная жизнь
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Бизнес голосует ногами

Кризис в Каталонии грозит бегством из региона крупного бизнеса

А попытки отстранить местных министров могут привести к беспорядкам

Премьер-министр Испании Мариано Рахой подписал в субботу распоряжение, согласно которому управлять Каталонией будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария: она возьмет на себя большинство функций правительства автономии. Руководство силами региональной полиции возложено на министра внутренних дел Испании Хуана Игнасио Соидо.

Политические страсти

Днем ранее премьер, получив одобрение сената, объявил о решении распустить парламент Каталонии и назначить досрочные выборы на 21 декабря 2017 г. Помимо руководителя автономии Карлеса Пучдемона от должностей отстранены его заместитель Уриол Жункерас, начальник каталонской полиции Пере Солера и члены регионального правительства. Решение о роспуске, последовавшее сразу после провозглашения парламентом Каталонии независимости, принято, чтобы «как можно скорее провести свободные и законные выборы, которые могут восстановить демократию в автономии», пояснил Рахой.

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