«Парнас» готов выдвинуть на выборы президента Навального и Собчак

По словам зампреда «Парнаса» Константина Мерзликина, люди могут подписываться за нескольких потенциальных кандидатов в президенты, поэтому будущие кандидаты «сугубо по политическим причинам» должны помочь друг другу в сборе подписей Евгений Раузмный / Ведомости

Партия «Парнас» предложила создать коалицию из демократической оппозиции, среди участников которой она видит оппозиционера Алексея Навального, телеведущую Ксению Собчак, основателя «Яблока» Григория Явлинского и другие демократические организации. В заявлении за подписью председателя партии Михаила Касьянова говорится, что коалиция договаривается о том, что Навальный, Собчак и Явлинский выдвигаются на съездах партий или собраниях группы избирателей. При этом «Парнас» предложил, чтобы коалиция совместными усилиями обеспечила сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. Если никто из демократических кандидатов не будет зарегистрирован, то «Парнас» предлагает объявить бойкот выборов. Если же зарегистрируют более одного кандидата, то единого оппозиционного кандидата коалиция определит по заранее выработанному механизму и «Парнас» готов будет его выдвинуть на выборы.

«Очевидно, что отсутствие консолидации будет играть и уже играет на руку власти, полностью дезориентирует демократически настроенных избирателей. Мы убеждены, что без единства действий оппозиция не сможет оказать ощутимого влияния на политическую ситуацию в стране», - говорится в заявлении Касьянова.

По словам зампреда «Парнаса» Константина Мерзликина, люди могут подписываться за нескольких потенциальных кандидатов в президенты, поэтому будущие кандидаты «сугубо по политическим причинам» должны помочь друг другу в сборе подписей. Они готовы поддержать выдвижение Явлинского от «Яблока», а Собчак и Навального выдвинуть от «Парнаса», сказал Мерзликин: «Мы хотим, чтобы этот процесс был согласован. Других вариантов нет, если не будет коалиции, то не будет ничего. Значит, Кремль нас всех переиграет».

Для регистрации кандидатом в президенты при выдвижении от партии необходимо 100 000 подписей избирателей, в порядке самовыдвижения — 300 000 подписей. Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков сказал, что он «не понял, в чем заключается суть предлагаемой «Парнасом» конструкции»: «В любом случае мы исходим из того, что нам предстоит собрать 300 000 подписей и идти на выборы в порядке самовыдвижения». Ксения Собчак идет на выборы самовыдвиженцем, сказала пресс-секретарь штаба телеведущей Ксения Чудинова: «Никакого выдвижения от «Парнаса» мы с Касьяновым не обсуждали». В «Яблоке» пока не успели ознакомиться с заявлением «Парнаса», сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

В 2015 г. уже формировалась «Демократическая коалиция» на базе «Парнаса», однако она распалась после выхода из нее Алексея Навального и его соратников. Причиной распада коалиции стали разногласия по поводу порядка проведения праймериз перед выборами в Госдуму, формирования предвыборных списков и финансирования кампании. В частности, участникам коалиции не понравилось, что Михаил Касьянов должен был возглавить список «Парнаса» на выборах в Госдуму без участия в праймериз. В итоге на выборах в Госдуму «Парнас» набрала 0,73% голосов.