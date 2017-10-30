Страсбургский суд оценит практику признания автопробегов митингами

Адвокат отмечает, что налицо также дискриминация крымских татар: им нельзя в памятный траурный день ехать с национальными флагами, хотя все делают подобное, например, в День Победы Sergii Kharchenko / Zuma / TASS

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрирована жалоба четырех крымских татар, оштрафованных в прошлом году за езду с национальными флагами в день траурного мероприятия в память о жертвах массовой депортации крымских татар в 1944 г. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков, представляющий заявителей в Страсбурге.

В жалобе отмечается, что 18 мая в Судаке традиционно проводятся траурные мероприятия в память о депортации. Однако в прошлом году поданное татарами уведомление было отклонено администрацией города в связи с приостановлением деятельности меджлиса крымскотатарского народа (его признали экстремистской организацией). 18 мая машины Алима Муслядинова, Аблякима Аблякимова, Энвера Чавуша и Сейтмамута Сейтумерова, в окнах которых были выставлены национальные крымскотатарские флаги, остановила полиция. В отношении каждого были составлены протоколы, в которых говорилось, что заявитель «осуществлял движение по проезжей части автодороги <...> подавал беспрерывные звуковые сигналы, тем самым проводил публичное мероприятие с использованием автомобиля без подачи в установленном порядке уведомления».

Два к трем Из 136 акций, заявленных на 26 марта сторонниками Алексея Навального в 61 регионе, местные власти согласовали 91 и не согласовали 45, доложил на встрече с президентом член СПЧ Николай Сванидзе. Поводы для отказа – от замены плитки до экстренного ремонта водопровода. Или просто «нельзя».

Поначалу Судакский городской суд прекратил административные дела об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Однако полиция обжаловала эти решения, они были отменены, и автолюбителей оштрафовали на 20 000 руб. Такие действия российских властей нарушают их права на свободу выражения мнения, свободу собраний и запрет дискриминации (ст. 10, 11 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), доказывают заявители.

Они одними из первых подпали под действие поправок, которые подвели автопробеги под действие закона о митингах (изменения вступили в силу в марте 2016 г.). При этом сотрудники полиции даже не могли толком объяснить задержанным, за что их привлекают, вспоминает Попков. Они доказывали, что это был митинг, хотя абсурдность таких утверждений очевидна. В итоге их оштрафовали просто за участие в несанкционированном публичном мероприятии, не уточняя, в какой форме оно осуществлялось. Адвокат отмечает, что налицо также дискриминация крымских татар: им нельзя в памятный траурный день ехать с национальными флагами, хотя все делают подобное, например, в День Победы.

Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев говорит, что ему неизвестно о других случаях, когда бы автопробег рассматривался в ЕСПЧ. В Страсбурге уже лежит жалоба дальнобойщиков, но им инкриминируют участие в несанкционированном митинге непосредственно в точке сбора протестовавших против введения системы «Платон» в Химках, вспоминает он. Было также много задержаний в Ростовской области, но там часто людей просто заворачивали, даже не штрафовали. В любом случае, будь то запрет на проведение мирного автопробега или митинга, речь идет о реализации права на свободу выражения мнения, заключает эксперт.