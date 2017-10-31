Российский флот обязан присутствовать во всех важных районах океана

Но какие задачи он должен там решать, военные пока не разъясняют

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Многие советские корабли модернизируются и могут прослужить еще 10–20 лет Андрей Гордеев / Ведомости

Военно-морской флот России, «как и подобает флоту морской державы, восстановил свое присутствие в Мировом океане», заявил в опубликованном в понедельник в газете «Красная звезда» интервью главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев. По его словам, «в дальней и морской зонах присутствует свыше 100 кораблей всех четырех флотов» и флот вернулся в Мировой океан «исключительно в целях обеспечения безопасности интересов страны и поддержания стабильности в условиях постоянного возникновения новых угроз на море». По словам главкома, отрабатывать задачи всех четырех флотов по единому замыслу ВМФ снова начал всего несколько лет назад, при этом наплаванность (время, которое исправные корабли провели в море) в 2013 г. составляла 5900 суток, в 2014 г. – 12 700 суток, а за прошедшие месяцы 2017 г. – 17 100 суток. Интервью Королева приурочено к 321-й годовщине создания Российского флота.

В конце прошлой недели министр обороны Сергей Шойгу заявил, что задача расширения военно-морского присутствия России во всех стратегически важных районах Мирового океана определена в апреле президентом, а в качестве примеров такого присутствия привел российскую группировку в Восточном Средиземноморье, борьбу с пиратами в Аденском заливе и недавние учения флота в Центральной и Восточной Арктике с высадкой десанта.