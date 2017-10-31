Верховный суд предлагает ввести в закон понятие уголовного проступка

Наказание за него не повлечет судимости и связанных с ней правовых последствий

Зампред Верховного суда не исключает, что и в России можно будет расширить юрисдикцию уголовного проступка, если первый опыт применения такой нормы будет успешным А. Гордеев / Ведомости

Верховный суд предлагает перевести в категорию уголовного проступка преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Проект соответствующих поправок утвердил во вторник пленум Верховного суда.

Смысл предлагаемых изменений заключается в том, что лицо, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается от уголовной ответственности в связи с применением к нему мер уголовно-правового характера, таких как судебный штраф, обязательные или исправительные работы. Главное – наказание за уголовный проступок не влечет судимости и связанных с ней правовых последствий, подчеркнул зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

По его подсчетам, в УК более 40 составов преступления, которые попадают в категорию уголовного проступка, среди них такие экономические преступления, как незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность (правда, без «отягчающих»). Всего же по таким составам в прошлом году осудили более 40 000 человек. В Казахстане пошли дальше, отмечает Давыдов: там в категорию уголовного проступка попадают преступления, за которые грозит до года лишения свободы.

Зампред Верховного суда не исключает, что и в России можно будет расширить юрисдикцию уголовного проступка, если первый опыт применения такой нормы будет успешным. В Верховном суде подсчитали, что в результате принятых в июле прошлого года поправок в УК, расширяющих перечень оснований для освобождения от уголовной ответственности, в первом полугодии 2017 г. прекращено уголовное преследование 7335 лиц, но это нельзя признать достаточным.