Предприниматели одобрили появление уголовного проступка

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Кажется, предложено достаточно безопасное решение, констатирует руководитель секретариата центра Сергей Таут. Но проблему силового давления на бизнес оно никак не решит, предупреждает он Наталья Шарапова / Ведомости

Преступления небольшой тяжести, наказание за которые не связано с лишением свободы, следует перевести в категорию уголовного проступка. С такой инициативой выступил во вторник пленум Верховного суда. Смысл предлагаемых им изменений в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный кодексы заключается в том, что человек, впервые совершивший уголовный проступок, освобождается от уголовной ответственности в связи с применением к нему мер «уголовно-правового характера». Эти меры – судебный штраф, обязательные или исправительные работы. Речь не идет о безнаказанности – фактически наказание остается прежним, подчеркивает заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов. Но наказание за уголовный проступок не влечет судимости и связанных с ней правовых последствий, да и срок давности по таким делам короче – всего один год. По его подсчетам, в УК более 80 составов преступления, которые подпадают в категорию уголовного проступка (среди них – незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность без отягчающих последствий). Всего по таким составам в прошлом году осудили более 40 000 человек. По новым правилам прекратить возбужденное уголовное дело «в связи с назначением мер уголовно-правового характера» сможет следователь либо суд. Давыдов не исключает, что юрисдикцию уголовного проступка, если опыт применения такой нормы окажется успешным, можно будет расширить.

Законопроект подготовлен по поручению председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева – о необходимости заменить уголовное наказание для впервые совершивших преступление небольшой тяжести Лебедев говорит уже давно. В прошлом году центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», созданный правительством при участии бизнес-ассоциации «Деловая Россия», обратился к Лебедеву с письмом, в котором выражал обеспокоенность в связи с возможным введением уголовного проступка – бизнесмены опасались, что новшество приведет к утрате существующих гарантий.