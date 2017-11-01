Политика
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Елена Мухаметшина|Светлана Бочарова
Демократия
Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: Штаб Собчак потерял технолога

Команда Собчак осталась без политтехнолога

Алексей Ситников так и не понял, как будет организована ее президентская кампания

Избирательный штаб телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться в президенты, покинул политтехнолог Алексей Ситников, который должен был отвечать за кампанию «в поле». С ним ушли и члены его команды. Никаких конфликтов не было, но штаб не ответил на вопросы об интересантах выдвижения Собчак, о сроках финансирования и о необходимой социологии, пояснил Ситников «Ведомостям»: «Был вопрос, какая часть структуры будет «в поле» и в регионах, какая – в интернете. Я отдаю себе отчет, что 300 000 подписей – это большая задача без структуры. Нужно организовать сборщиков подписей, поэтому вопрос – могу ли я обеспечить это без организации и финансов».

Собеседник в штабе Собчак ранее говорил «Ведомостям», что «в штабе не могут нормально организовать работу, а разные сотрудники, по сути, должны выполнять одни и те же функции». Другой человек в штабе отмечает, что Ситников «хотел много денег»: «Но ему сразу сказали, что эта кампания не про деньги, а про убеждения и если кто-то хочет хорошо заработать, то ему надо в другое место».

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