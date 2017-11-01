Турчак анонсировал «изменение вектора работы» «Единой России»

Партия на пике формы и не нуждается в чистках и никакого партийного раскола нет, заверил журналистов Турчак Максим Стулов / Ведомости

Вектор работы «Единой России» должен быть смещен в сторону работы с регионами, рассказал в среду на встрече с журналистами исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 9 ноября Турчак проведет заседание президиума Генсовета, на котором объявит о перестановках – обсуждается вопрос назначения экс-сенатора Александра Борисова на пост руководителя центрального исполкома «Единой России» (пока эти обязанности исполняет Максим Руднев). Также будет определена дата съезда партии в декабре: ожидается, что на нем может произойти выдвижение кандидата в президенты. Будет ли это президент Владимир Путин или кто-то другой, Турчак пояснить не смог. Партия – инструмент президента и только он может принимать решение о возможности выдвижения от нее, говорит политолог Константин Калачев.

С середины ноября до середины декабря у Турчака пройдут региональные поездки, в ходе которых состоятся встречи с секретарями политсоветов, полтора месяца отведено на аудит текущих партийных проектов. По словам Турчака, задача – определить проекты с наиболее высоким электоральным эффектом. По правилам устава на съезде предстоит ротация Генсовета не менее чем на 15% и не менее половины новичков будут из регионов, заявил он. В Генсовет войдет и часть избранных недавно губернаторов, говорит высокопоставленный единоросс.

Вопрос Кашина Журналисты также спросили Турчака о причастности к истории о нападении на журналиста Олега Кашина в 2010 г. «Ведется следствие. Главное действующее лицо находится за пределами России, в США», - заявил он. По словам Турчака, в ходе расследования целых трех не названных им дел установлена его непричастность.

Ранее функционер партии говорил «Ведомостям», что на съезде Турчак объявит о реформе межрегиональных координационных советов (МКС). Турчак заявил, что территориальную нарезку этих органов, как и было раньше, следует привязать к федеральным округам. По словам Турчака, в бюджете будет увеличена смета расходов на регионы, но на что именно выделят деньги, он обсудит в регионах. Еще одна крупная реформа Турчака коснется праймериз. Он выступает за единый день голосования, максимальное количество избирательных участков, по возможности привязанных по нарезке к УИК, и максимальную открытость. По его словам, в партии нет никакого раскола.

По мнению Калачева, перед Турчаком стоит задача изменения принципа партийно-политической мобилизации. «Повышение внимания к региональным отделениям – это половина дела, вторая половина - повышение внимания к первичным отделениям, которые теперь привязаны к УИКам и появление системы мотивации их секретарей. Секретарь партийной первички - главная боевая единица», - объясняет политолог. В поездках по регионам Турчак проведет смотр региональных кадров и будет выстраивать свою электоральную машину к выборам, на которых единороссы будут работать на повышение явки, говорит Калачев.