Политика
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Алексей Никольский
Международные отношения
Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: Оппозиция не хочет в Сочи

Антиасадовская оппозиция бойкотирует мирный конгресс в Сочи

Москве придется договариваться с саудовскими и турецкими покровителями оппозиционеров

Близкие к Саудовской Аравии и Турции политические группировки сирийской оппозиции отказываются приехать на организованный Россией и назначенный на 18 ноября в Сочи конгресс сирийского национального диалога. Об этом агентству Reuters заявили представитель просаудовского Высшего комитета по переговорам (ВКП) Мохаммад Аллуш и неназванный представитель базирующейся в Турции национальной коалиции оппозиционных и революционных сил. А представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара обсуждала с российскими представителями неприемлемость для Турции приглашения на эту конференцию делегатов от партии «Демократический союз» и отрядов народной самообороны (YPG). «Мы продолжим обсуждение этого вопроса и работу со всеми вовлеченными сторонами», – заявил в среду «Интерфаксу» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Мы не считаем, что в этом вопросе поставлена точка», – подчеркнул он, заявив, что Москва поддерживает усилия Саудовской Аравии по консолидации оппозиции. По мнению Рябкова, успех конгресса в Сочи, где планировалось обсудить предложения по будущей конституции Сирии, мог бы способствовать активизации межсирийских переговоров в Женеве, в которых принимает участие ВКП. Эти переговоры под эгидой ООН уже долгое время идут безрезультатно, одновременно с весны начался переговорный процесс в Астане, который сосредоточен на военных и гуманитарных проблемах – обеспечении безопасности зон деэскалации и обмене пленными.

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