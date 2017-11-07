Россия готова к резкому росту выплат по жалобам в ЕСПЧ

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Количество постановлений ЕСПЧ действительно возросло, как и сумма компенсаций, но это говорит не об ухудшении ситуации с правами человека в России, а лишь об улучшении качества процедур в ЕСПЧ Евгений Разумный / Ведомости

Правительство предложило увеличить до 1 млрд руб. бюджетный резерв, предназначенный на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 г. Такая поправка внесена в закон о бюджете-2017, уже принята Госдумой и готовится к рассмотрению Советом Федерации. Выплаты по проигранным Россией делам в 2017 г. могут возрасти почти вдвое: первоначально в бюджете на 2017–2019 гг. на это было предусмотрено по 600 млн руб. ежегодно и дополнительных ассигнований на эти цели на 2018–2020 гг. правительство не просило.

В 2016 г. выплаты по решениям ЕСПЧ составили около 500 млн руб., сообщал недавно «Коммерсантъ» со ссылкой на уполномоченного России в ЕСПЧ Михаила Гальперина. При этом в 2016 г. Россия исполнила вчетверо больше решений суда, чем годом ранее (261), а число проигранных дел за тот же период возросло со 120 до 283, сказано в ежегодном отчете комитета министров Совета Европы. Общая сумма присужденных ЕСПЧ компенсаций в 2016 г. возросла с 4,9 млн до 7,4 млн евро.