Неразрешенные конфликты в регионах угрожают президентской кампании
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Завершение осенней ротации губернаторов должно было подвести черту под периодом потрясений и обозначить более четкие правила игры в ходе подготовки к президентским выборам, но говорить о полном решении этих задач пока преждевременно. Об этом сказано в очередном рейтинге социально-политической устойчивости регионов, подготовленном фондом «Петербургская политика». Логика переориентации политсистемы под решение главной задачи требовала минимизации возникающих трений, но в регионах сохраняются неразрешенные противоречия, способные навредить президентской кампании, полагают эксперты.
Особенно опасен конфликт между необходимостью демонстрации единства власти и несбалансированностью в межбюджетных отношениях. Регионы ожидают от центра преференций, но выбор схемы их предоставления может оказаться конфликтным, указывает президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «Это ставит в сложное положение как губернаторов-ветеранов, так и технократов, имеющих меньше опыта адаптации регионов к серьезному пересмотру правил игры». Другой серьезный конфликт – между отвечающей за проведение выборов региональной властью и приоритетами силовых структур в рамках антикоррупционной кампании: центр не торопится очерчивать границы дозволенного между гражданскими и силовыми ведомствами, нет и признаков того, что правоохранители получат сигнал о снижении антикоррупционной активности, отмечает эксперт. Еще одно противоречие – между логичностью большей части отставок и дефицитом публичного обоснования назначений. Вопрос о месте новых руководителей в предстоящей кампании и о наличии у них необходимых для этого навыков так и остался открытым, констатирует Виноградов.
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