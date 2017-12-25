Путин сменил губернатора Воронежской области

Алексей Гордеев освобожден от должности губернатора Воронежской области Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева от должности по собственному желанию, сообщил сегодня сайт Кремля. «Принять отставку губернатора Воронежской области А. В. Гордеева по собственному желанию», – говорится в сообщении. Гордеев назначен новым полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, сообщила пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области назначен глава Воронежа Александр Гусев, с которым Путин сегодня провел рабочую встречу в Кремле. Гусев будет исполнять обязанности губернатора до выборов в сентябре 2018 г.

Еще одним указом Путин назначил своим помощником Николая Цуканова, работавшего полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а до того возглавлявшего Калининградскую область. Цуканов будет отвечать за вопросы местного самоуправления, следует из указа президента. Новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместо Цуканова стал Александр Беглов, до последнего времени представлявший президента в Центральном федеральном округе. Соответствующий указ в понедельник также опубликован на сайте Кремля.

Цепь перестановок

Цепочка кадровых перестановок была запущена из-за Цуканова, объяснил близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». По словам другого близкого к администрации президента источника, у Цуканова не сложились отношения с большинством губернаторов СЗФО и Беглов для этой работы подходит лучше.

Выбор Гордеева на должность нового полпреда в ЦФО собеседник объясняет тем, что Гордеев серьезно занимается сельским хозяйством, а эта тема очень важна для всего округа. Беглов — тяжеловес, слухи о его переводе в Северо-Западный округ ходили давно, говорит политолог Евгений Минченко. Эксперт не исключает, что на каком-то этапе может возникнуть тема объединения Петербурга и Ленинградской области: «Беглов — тот человек, который может это организовать». «Примеры Цуканова и Гордеева показывают, что у представителей губернаторского корпуса есть куда двигаться, есть возможности кадровых лифтов», — считает Минченко.

Цуканов стал помощником президента, пройдя путь от главы муниципалитета, губернатора Калининградской области и полпреда президента, указывает эксперт. Назначение Гордеева — свидетельство того, что он оказался достаточно успешным губернатором, объясняет Минченко. Гордеев был одним из лучших губернаторов не только в ЦФО, но и в России, чему способствовал его опыт работы федеральным министром, говорит политолог Виталий Иванов. «Соответственно, у него есть шанс стать одним из лучших полпредов», — резюмировал эксперт.

Гордеев был министром сельского хозяйства России с 2000 по 2009 г. На пост губернатора Воронежской области его выдвинул президент Дмитрий Медведев, в 2014 г. он был избран на второй срок.