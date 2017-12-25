Путин сменил губернатора Воронежской области
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Президент России Владимир Путин освободил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева от должности по собственному желанию, сообщил сегодня сайт Кремля. «Принять отставку губернатора Воронежской области А. В. Гордеева по собственному желанию», – говорится в сообщении. Гордеев назначен новым полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, сообщила пресс-служба Кремля.
Временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области назначен глава Воронежа Александр Гусев, с которым Путин сегодня провел рабочую встречу в Кремле. Гусев будет исполнять обязанности губернатора до выборов в сентябре 2018 г.
Еще одним указом Путин назначил своим помощником Николая Цуканова, работавшего полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а до того возглавлявшего Калининградскую область. Цуканов будет отвечать за вопросы местного самоуправления, следует из указа президента. Новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместо Цуканова стал Александр Беглов, до последнего времени представлявший президента в Центральном федеральном округе. Соответствующий указ в понедельник также опубликован на сайте Кремля.
Цепь перестановок
Цепочка кадровых перестановок была запущена из-за Цуканова, объяснил близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». По словам другого близкого к администрации президента источника, у Цуканова не сложились отношения с большинством губернаторов СЗФО и Беглов для этой работы подходит лучше.
Выбор Гордеева на должность нового полпреда в ЦФО собеседник объясняет тем, что Гордеев серьезно занимается сельским хозяйством, а эта тема очень важна для всего округа. Беглов — тяжеловес, слухи о его переводе в Северо-Западный округ ходили давно, говорит политолог Евгений Минченко. Эксперт не исключает, что на каком-то этапе может возникнуть тема объединения Петербурга и Ленинградской области: «Беглов — тот человек, который может это организовать». «Примеры Цуканова и Гордеева показывают, что у представителей губернаторского корпуса есть куда двигаться, есть возможности кадровых лифтов», — считает Минченко.
Цуканов стал помощником президента, пройдя путь от главы муниципалитета, губернатора Калининградской области и полпреда президента, указывает эксперт. Назначение Гордеева — свидетельство того, что он оказался достаточно успешным губернатором, объясняет Минченко. Гордеев был одним из лучших губернаторов не только в ЦФО, но и в России, чему способствовал его опыт работы федеральным министром, говорит политолог Виталий Иванов. «Соответственно, у него есть шанс стать одним из лучших полпредов», — резюмировал эксперт.
Гордеев был министром сельского хозяйства России с 2000 по 2009 г. На пост губернатора Воронежской области его выдвинул президент Дмитрий Медведев, в 2014 г. он был избран на второй срок.