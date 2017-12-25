Мутко приостановил работу на посту президента РФС

Мутко считает, что обвинения российских спортсменов в допинге - это политизированные нападки Андрей Гордеев / Ведомости

Вице-премьер России Виталий Мутко на шесть месяцев приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Временно исполнять его обязанности будет гендиректор РФС Александр Алаев.

Мутко также может оставить пост председателя оргкомитета «Россия-2018», так как логично «остаться на госдолжности, уйти с общественных должностей» (цитата по «Интерфаксу»). Он заявил, что будет работать в должности вице-премьера, курировать подготовку России к чемпионату мира по футболу.

Вице-премьер пообещал оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) пожизненное отстранение от участия в Олимпиаде. «Я принял решение завтра подать заявление в CAS, мы думаем, как это сделать», - отметил чиновник.

Мутко считает, что обвинения российских спортсменов в употреблении допинга - это политизированные нападки. «Успехи и престиж наших атлетов дискредитируются, хотя оснований для этого нет. Надо исходить из того, что вся антидопинговая система в российском допинге налажена», - сказал вице-премьер.

Он признал, что со стороны отдельных лиц были случаи злоупотребления. Мутко также отметил, что неизвестно, с кем «дружил и как зарабатывал» бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который «решил всех сдать». По словам Мутко, строить обвинительную базу на словах такого человека нельзя. Однако именно «на основании данных этого человека и дополнительных заключений» 46 спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил, заметил он. Мутко пообещал поддержку отстраненным спортсменам. «Мы это все оспорим», - заключил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря пожизненно лишил Мутко возможности участвовать в качестве официального лица от России в Олимпиаде. Помимо этого, исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчане российская сборная не сможет выступить под национальным флагом. К соревнованиям будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которым предстоит выступить под нейтральным флагом.

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