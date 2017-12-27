Утверждены штаты и структура российских военных баз в Сирии
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Россия приступила к формированию постоянной группировки на своих сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания. «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», – заявил он. Соглашение, расширяющее пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Тартусе, было ратифицировано парламентом в декабре, а дополнительное соглашение о расширении функций авиабазы в Хмеймиме – еще летом.
На прошлой неделе в ходе расширенной коллегии Минобороны Шойгу сообщил, что вывод сил из Сирии завершен, «на аэродромы постоянного базирования прибыло 36 самолетов, четыре вертолета». Кроме того, в места постоянной дислокации прибыли развернутые в Моздоке шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, совершавших через территорию Ирана и Ирака налеты по целям в Сирии, а морским путем «в Новороссийск доставлено 157 единиц автомобильной специальной техники».
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