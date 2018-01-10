Повышать явку на президентские выборы придется губернаторам

Противоречия между инерционным характером президентской кампании и задачей обеспечения высокой явки на выборах в марте 2018 г. несут в себе риски для руководителей регионов Евгений Разумный / Ведомости

Противоречия между инерционным характером президентской кампании и задачей обеспечения высокой явки на выборах в марте 2018 г. несут в себе риски для руководителей регионов: федеральные власти не делают неожиданных шагов по мобилизации электората и может оказаться так, что именно региональным элитам будет делегирована задача по созданию предвыборного «ажиотажа», говорится в очередном ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости регионов, который публикует в среду фонд «Петербургская политика». Его авторы отмечают нетривиальность стоящей перед региональными властями задачи: повышать явку придется при внешнем соблюдении декларируемых ограничений на фальсификацию результатов голосования. Призывы активнее использовать региональную повестку (в том числе через организацию местных референдумов) для привлечения избирателей грозят расшатыванием местной повестки, осознанно засушенной во многих регионах, полагают эксперты. Не случайно самые узнаваемые идеи местных референдумов (например, о переносе столицы Республики Коми) оказались в декабре заблокированы еще на стадии сбора подписей. Наконец, будет трудно игнорировать противоречие между запросом центра на «повестку праздника» для привлечения внимания избирателей и их оценкой происходящего в стране как «экономического кризиса».

Параллельно эксперты «Петербургской политики» попытались спрогнозировать возможный в марте 2018 г. уровень явки избирателей, ориентируясь на электоральные показатели прошедших парламентских выборов. Традиционно на президентских выборах явка бывает чуть выше, чем на выборах в Госдуму, но в некоторых регионах ситуация иная. Объяснения этому до сих пор не было, но в преддверии выборов-2018 его необходимость все более актуальна, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В каждом случае причины могут быть разными – в ряде регионов, например в Москве, снижение явки в 2012 г. можно объяснить реакцией на требование честного подсчета голосов после скандалов 2011 г., рассуждает политолог. Где-то резкий рост явки объясним борьбой не столько за чистоту выборов, сколько за их результат. Прогноз явки на уровне 52–54% давали и замеры «Левада-центра», сделанные еще до старта избирательной кампании в декабре 2017 г.

Явка на президентских выборах традиционно выше, чем на парламентских, соглашается политолог Александр Кынев. Возможно, прирост окажется даже выше обычных 5%, но выборы 2018 г. все равно могут продемонстрировать самую низкую явку в истории: следует понимать, что ресурс так называемых регионов с традиционной электоральной аномалией практически исчерпан. В 2016 г. эти регионы и так обеспечили «явку» 12,5% от списочного состава избирателей, это была пятая часть пришедших на выборы. Регионы электоральной аномалии принесли «Единой России» 30% от общего количества отданных за нее голосов, но там уже голосует практически все население, и больше взять его просто неоткуда. Таким образом, явку придется поднимать за счет крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, промышленных центров Сибири, предупреждает Кынев, а это автоматически приведет к ухудшению результата основного кандидата.