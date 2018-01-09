Дмитрий Гудков запустит проект по наблюдению за выборами президента

Уже создан сайт с картой всех избирательных участков, где будет указано, какие наблюдатели присутствуют на каждом из них

Максим Стулов / Ведомости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, заявивший о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, запускает проект по наблюдению за президентскими выборами в столице. Уже создан сайт с картой всех избирательных участков, где будет указано, какие наблюдатели присутствуют на каждом из них, рассказывает Гудков: «Проблема в Москве в том, что много разрозненных групп, никто не делится информацией, кто где наблюдает. Мы объявим призыв по нашей базе сторонников, созданной по итогам муниципальных выборов, – в ней 46 000 человек. Будем призывать их регистрироваться наблюдателями, а карта позволит понять, какие участки пустые и какие закрытые». Планируется направлять наблюдателей на тренинги, добавляет он: уже есть договоренности с «Яблоком» и главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым, ответственным за создание общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве, договариваться также будут с телеведущей Ксенией Собчак и общественными организациями, в частности с «Голосом». Систему планируется опробовать на президентских выборах, чтобы потом использовать и на сентябрьских выборах мэра.

К муниципальным выборам 2017 г. в Москве Гудков и Максим Кац запустили проект по выдвижению кандидатов (его называли «политическим убером») и, в частности, создали сайт для упрощения этого процесса. В итоге из 1046 зарегистрированных в проекте кандидатов 267 стали депутатами.

Руководитель региональной сети штабов Собчак Тимур Валеев говорит, что Гудков к ним еще не обращался, но они готовы обсуждать такую возможность. По словам руководителя штаба Григория Явлинского Николая Рыбакова, «Яблоко» будет сотрудничать с разными наблюдательскими организациями, в том числе и с проектом Гудкова. Венедиктов не подтвердил «Ведомостям», что Гудков обсуждал с ним этот проект.

Попытки создать подобную карту уже были, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Вопрос не только в расстановке, но и в обучении наблюдателей и их гарантированном приходе на участки. Нужно потратить много времени на взаимодействие в офлайне. Мотивация людей – самое главное, пока же ажиотажа 2012 г. нет». «Голос» приветствует эту инициативу и готов помогать с обучением, но не все общественные наблюдатели будут регистрироваться на таком сайте, поскольку он предполагает связь с политическими силами, добавляет Мельконьянц: «Политики хотят иметь базу с контактами всех наблюдателей, но это малореалистично. Кроме того, у других политиков, например Алексея Навального, могут быть свои проекты, которыми будут пользоваться их сторонники».

Вопрос в том, какие цели преследует Гудков, размышляет политолог Константин Калачев: «Наверняка есть и второе, и третье дно, и считать это тренировкой наблюдателей перед мэрскими выборами было бы упрощением. Вероятно, есть какие-то неартикулируемые задачи – например, делегитимация выборов в Москве». У Гудкова нет шансов преодолеть муниципальный фильтр, если ему не поможет «Единая Россия», говорит эксперт: «Видимо, он считает, что явка в Москве будет ниже, чем по стране, власти будут решать эту проблему с помощью административного ресурса, и у него есть желание поймать их на этом. А после этого можно бить в барабаны, а можно вести переговоры, связанные с выборами мэра. Гудков повышает ставки, не исключено, что это сигнал для мэрии и попытка заставить считаться с собой».

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