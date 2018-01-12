Спецслужбы попросили Думу разобраться с дронами

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Президент Ассоциации малых беспилотников Олег Понфиленок напоминает, что никаких правил регулирования полетов дронов нет до сих пор, хотя разговоры об этом идут уже четыре года. Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Комитет Госдумы по безопасности получил просьбу ФСО проработать вопросы эксплуатации беспилотников и, возможно, сделает это во время весенней сессии, заявил в четверг его председатель Василий Пискарёв во время обсуждения плана работы комитета. «Они сейчас используются во многих случаях, в том числе и в неправых целях», – цитирует Пискарёва «Интерфакс». В свою очередь, его первый заместитель Эрнест Валеев отметил, что вопросы регистрации и эксплуатации дронов относятся к ведению комитета Госдумы по транспорту и не исключено совместное рассмотрение проблемы двумя комитетами. «Мы столкнулись с новым явлением, когда [дроны] массированно начали использовать, например, в Сирии. Саму проблему, может быть, есть необходимость комплексно рассмотреть», – заявил Валеев (цитата по «Интерфаксу»). Правда, он оговорился, что использование дронов, как и любых других предметов, в преступных целях и так преследуется действующим законодательством, но есть вопрос о необходимости упорядочивания их приобретения и оборота. Впрочем, в том, что вопрос о дронах будет включен в весенний план работы комитета, Валеев пока «не сильно уверен».

Начальник управления беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал Александр Новиков представил в четверг журналистам в Москве образцы беспилотников, обезвреженных в ходе атаки на российские базы в Сирии в ночь на 6 января. По его словам, атака может быть повторена в террористических целях где угодно и возникшая проблема «требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации». Представитель Минобороны добавил, что «для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуется серьезное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне». Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ в четверг заявил, что атака в Сирии является провокацией, которая по замыслу ее авторов должна нанести ущерб российско-турецким соглашениям.

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