Сторонники Явлинского хотят собирать подписи рядом со сборщиками Путина

Письма были направлены более чем 70 владельцам помещений по всей России, где ведется сбор подписей в поддержку Путина

Sergei Karpukhin / Reuters

Партия «Яблоко» попросила владельцев помещений, где идет сбор подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, предоставить места для сбора подписей и за основателя «Яблока» Григория Явлинского. Соответствующие письма были направлены более чем 70 владельцам помещений по всей России, где ведется сбор подписей в поддержку Путина.

Как отмечается в этих обращениях, согласно ст. 40 и 41 закона «О выборах президента», кандидаты обладают равными правами, в том числе и на использование помещений организаций любых форм собственности для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидата. Поэтому «яблочники» просят предоставить места в этих помещениях для сбора подписей за Явлинского.

Согласно ст. 41 закона о выборах президента («Ограничения, связанные с должностным или служебным положением»), использованием преимуществ должностного или служебного положения на выборах в числе прочего считается использование помещений, занимаемых госорганами, органами местного самоуправления и другими организациями независимо от формы их собственности, для осуществления деятельности, «способствующей выдвижению и избранию кандидата», в случае, если другим кандидатам не будет гарантировано использование этих помещений на таких же условиях. Поэтому, как считают в «Яблоке», если помещения, где собирают подписи за Путина, не будут предоставлены сторонникам Явлинского для тех же целей, то это будет являться использованием преимуществ должностного положения, что запрещено законом и является основанием для отказа в регистрации кандидату.

У всех кандидатов должны быть равные возможности, и если одному предоставлена возможность собирать подписи в торговых центрах и на вокзалах, то надо разрешить это и другим, поясняет руководитель штаба Явлинского Николай Рыбаков: «Сбор подписей проходит зимой, собирать их на улице практически невозможно из-за погодных условий». Только физические лица могут оказывать помощь какому-то одному кандидату, а юридическим лицам это запрещено, добавляет он: «Это правильная норма, только ее нужно выполнять. Владельцы этих помещений могут агитировать за каких-то кандидатов лично, но использовать ресурсы не вправе».

«Яблоко» собрало уже более 67 000 из требуемых по закону 100 000 подписей в поддержку выдвижения Явлинского. Штаб Путина в среду сообщил, что собрал половину из 300 000 подписей, которые необходимы действующему президенту для регистрации на выборах-2018 в качестве самовыдвиженца.

«Если бы речь шла про государственные и муниципальные помещения, то под угрозой привлечения к административной ответственности чиновники обязаны уведомить избирком о факте предоставления помещения кандидату и разъяснить, как на таких же условиях им могут воспользоваться другие кандидаты. Для коммерческих организаций такой ответственности не установлено», - говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. При этом, если трактовать норму, на которую ссылается «Яблоко» буквально, то в случае сдачи в аренду помещения в бизнес-центре одному кандидату владелец помещения должен предоставить другим кандидатам гарантии в возможности использования помещения на таких же условиях, считает он: «Насколько такая норма посягает на свободу рыночных отношений, вопрос спорный, так как, например, у собственника может не оказаться возможности предоставить в указанное время такое же помещение. Не уверен, что в таком случае прокуратура или судебные приставы смогут обеспечивать равенство прав кандидатов».