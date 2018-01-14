Навальный начинает кампанию по бойкоту президентских выборов

Оценивать эффективность своих призывов сторонники бойкота намерены на избирательных участках KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

В понедельник сторонники Алексея Навального подадут в мэрию Москвы уведомление о проведении 28 января «забастовки избирателей», такие же уведомления будут поданы еще примерно в 100 городах. Цель акции – бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках.

Чего ждать от власти

По словам руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова, к ним уже записалось чуть более 20 000 наблюдателей, но нужно 50 000–70 000: «Мы будем учитывать проблемные зоны, где были нарушения по явке. Хотим отправить людей, например, в Дагестан и Кемерово». Контроль за реальным уровнем явки покажет, что ни о какой всенародной поддержке президента речи не идет, считает Волков: «Мы исходим из максимизации политического ущерба. Низкая явка – это нелегитимность власти для большой части россиян, Путин не президент всех россиян, а условно президент Дагестана и Кемерова. Если сторонники Путина не идут на выборы, понимая, что его и так изберут, – это тоже признание того, что выборы лишены интриги и выборами не являются».

Участники выборов идею бойкота не поддерживают. Так, основатель «Яблока» Григорий Явлинский отмечал, что неучастие в выборах повышает результат Владимира Путина. О том же говорила и Ксения Собчак, называя бойкот неэффективным и вредным методом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре предлагал изучить призывы к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству. Перед выборами в Госдуму-2016 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокировал четыре интернет-ресурса, где содержалась в том числе агитация за бойкот выборов, указав, что «деятельность по организации срыва выборов» подрывает основы конституционного строя.

Исключить реакцию власти на призывы к бойкоту нельзя, считает член совета движения «Голос» Аркадий Любарев: «Может возникнуть соблазн законодательно закрепить такую возможность, например, в антиэкстремистском законодательстве, тогда эти поправки [в отличие от изменений в избирательных законах] будут действовать уже на нынешних выборах». Власти не нравятся призывы к бойкоту, особенно президентских выборов, отмечает он: «Но власти всегда нравилось, что протестный избиратель на выборы не ходит. И если администрация решит, что чуть меньшая явка – это не страшно, тогда она не будет препятствовать агитации за бойкот».

Чего ждать от избирателей

По оценке директора «Левада-центра» Льва Гудкова, призывы Навального могут повлиять примерно на 8–15% избирателей – в основном это те, кто следит за его действиями. Но интерес к выборам снижает еще и их предопределенность, добавляет Гудков: «Оппоненты власти дискредитированы, недовольные не видят кандидатов, за которых могли бы голосовать. На выборы пойдут те, кто административно зависим или поддерживает Путина». ВЦИОМ еще не проводил опрос о призывах к бойкоту, говорит его гендиректор Валерий Федоров: «Все, кто пока не намерен участвовать в выборах, не собираются делать этого по своим причинам, а не из-за призыва. Массового желания не ходить на выборы нет, у нас, наоборот, социальная норма – ходить на выборы».

Бойкот побуждает не ходить на выборы прежде всего сторонников Навального, но у него больше противников, поэтому жесткая кампания может привести к обратному результату, считает политолог Андрей Колядин. По его оценке, явка может снизиться на 7–10 п. п.: «Это сторонники Навального и те, кто не особенно ходит на выборы, но за них борьбу вели Собчак и Явлинский. Поэтому бойкот может отнять голоса у них, а не у Путина». Кампания бойкота «безупречна» с той точки зрения, что всех не пришедших на выборы можно «зачислить в свои сторонники, хотя, по сути, это не так», отмечает эксперт. Администрацию президента действия Навального интересуют, но не пугают, полагает он: «Борьба с Навальным превратилась в некую традицию, и если он однажды уедет куда-то выращивать капусту, то его постараются вернуть. Он всегда создает движуху». Но с точки зрения политической раскрутки Навального бойкот – это удачный шаг, считает Колядин.

Бойкот Навального вряд ли будет эффективен, поскольку повлияет на его ядерных сторонников, а они бы и так не пришли на выборы без своего кандидата, говорит политолог Александр Пожалов. А вот история с наблюдением, по его мнению, гораздо неприятнее для власти, особенно региональной: «Федеральная власть требует высокой явки без административного принуждения. Наверняка там, где наблюдатели и СМИ выявят грубые проявления административного привода избирателей, возникнут вопросы о кадровых заменах».

Постфактум нельзя будет различить, сколько людей не пошли на выборы по политическим причинам, а сколько просто сочли это нецелесообразным, сказал политолог Григорий Голосов: «Но для Навального важно, чтобы люди не ходили на выборы сознательно, что требует организационной работы. А эта работа необходима для него, поскольку он создает политическую организацию». Государство много раз демонстрировало, что, как только участию в выборах что-то препятствует, оно начинает принимать репрессивные меры, добавляет эксперт: «Поэтому если митинги Навального примут широкий размах, то противодействие не заставит себя ждать».

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