Минюст добивается ликвидации одного из фондов Навального
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Мещанский суд Москвы рассмотрит 22 января иск Минюста о ликвидации фонда поддержки СМИ «Пятое время года», обеспечивающего работу штаба Алексея Навального. В материалах суда указано, что предварительное заседание уже проведено. Руководитель штаба Навального Леонид Волков говорит, что фонд о нем не уведомили и они узнали об иске «чисто случайно».
По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, Минюст ссылается на нарушения, выявленные в ходе проверки в ноябре 2017 г., в их числе неуставная деятельность, нарушение порядка управления, несоответствие места пребывания заявленному адресу и т. д. В подтверждение Минюст ссылается на «Википедию» и публикации СМИ – например, русской службы Би-би-си «Как устроена работа штабов Навального: люди, офисы и деньги». А заметка «Лайф.ру» «В клубе Volta заявили о причастности Навального к серым арендным схемам» свидетельствует, по мнению Минюста, что фонд заключает договоры аренды нежилых помещений для встреч с волонтерами. Жданов отмечает, что до последнего времени представителям фонда не было известно об итогах проверки, хотя в теории представители Минюста должны были ознакомить с ними руководство НКО.
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