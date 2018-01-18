Глоток алкоголя не спасет пьяного водителя

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МВД уточнит понятие «лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьянения», сообщает правительственный портал раскрытия информации Сергей Бобылев / ТАСС

МВД уточнит понятие «лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьянения», сообщает правительственный портал раскрытия информации. Ведомство работает над соответствующими поправками в ст. 264 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, в том числе в состоянии опьянения. В МВД ссылаются на случаи, когда водитель, остановивший машину по требованию сотрудника полиции либо сразу после ДТП демонстративно употребляет алкоголь, чтобы избежать уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Там напоминают, что за нарушение запрета водителю употреблять спиртное после ДТП и до проведения освидетельствования на предмет опьянения предусмотрена административная ответственность (штраф от 30 000 руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет).

Но, осознавая опасность привлечения к уголовной ответственности (лишение свободы на срок до двух лет), водители идут на совершение административного проступка. Поэтому существующие меры ответственности «представляются недостаточно эффективными», жалуется МВД. Ведомство не уточняет, как именно собирается исправлять существующий пробел.

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