Политика
Платный
Анастасия Корня
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Суд научит мириться

Судебное примирение хотят поручить специалистам

Верховный суд научит мириться с налоговой службой

Пленум Верховного суда в четверг одобрил законопроект о совершенствовании примирительных процедур. Если он будет принят, в судах появятся специальные люди – судебные примирители. Набирать их будут из числа судей в отставке или работников аппарата судов, имеющих высшее юридическое образование и как минимум пятилетний юридический стаж. Список судебных примирителей должен утверждать Верховный суд на основе предложений региональных судов. Нововведение не потребует дополнительных расходов, утверждают авторы законопроекта: потраченное можно будет компенсировать из уплаченной сторонами госпошлины, за счет экономии на судебных расходах.

Законопроект также расширяет возможности альтернативной процедуры урегулирования – она будет распространяться на споры с участием госорганов, в том числе возникшие в связи с предпринимательской деятельностью (например, с налоговой службой). Процедуру примирения Верховный суд обещает описать в специальном регламенте. Закон о медиации действует с 2011 г., но до сих пор примирительные процедуры почти не используются, отмечается в пояснительной записке. Об их более широком применении президента просили предприниматели в сентябре прошлого года и такое поручение президентом было дано, напоминает Верховный суд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике