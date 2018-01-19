Судебное примирение хотят поручить специалистам
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Пленум Верховного суда в четверг одобрил законопроект о совершенствовании примирительных процедур. Если он будет принят, в судах появятся специальные люди – судебные примирители. Набирать их будут из числа судей в отставке или работников аппарата судов, имеющих высшее юридическое образование и как минимум пятилетний юридический стаж. Список судебных примирителей должен утверждать Верховный суд на основе предложений региональных судов. Нововведение не потребует дополнительных расходов, утверждают авторы законопроекта: потраченное можно будет компенсировать из уплаченной сторонами госпошлины, за счет экономии на судебных расходах.
Законопроект также расширяет возможности альтернативной процедуры урегулирования – она будет распространяться на споры с участием госорганов, в том числе возникшие в связи с предпринимательской деятельностью (например, с налоговой службой). Процедуру примирения Верховный суд обещает описать в специальном регламенте. Закон о медиации действует с 2011 г., но до сих пор примирительные процедуры почти не используются, отмечается в пояснительной записке. Об их более широком применении президента просили предприниматели в сентябре прошлого года и такое поручение президентом было дано, напоминает Верховный суд.
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