Судебное примирение хотят поручить специалистам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Законопроект также расширяет возможности альтернативной процедуры урегулирования – она будет распространяться на споры с участием госорганов, в том числе возникшие в связи с предпринимательской деятельностью С. Венявский / Ведомости

Пленум Верховного суда в четверг одобрил законопроект о совершенствовании примирительных процедур. Если он будет принят, в судах появятся специальные люди – судебные примирители. Набирать их будут из числа судей в отставке или работников аппарата судов, имеющих высшее юридическое образование и как минимум пятилетний юридический стаж. Список судебных примирителей должен утверждать Верховный суд на основе предложений региональных судов. Нововведение не потребует дополнительных расходов, утверждают авторы законопроекта: потраченное можно будет компенсировать из уплаченной сторонами госпошлины, за счет экономии на судебных расходах.

Законопроект также расширяет возможности альтернативной процедуры урегулирования – она будет распространяться на споры с участием госорганов, в том числе возникшие в связи с предпринимательской деятельностью (например, с налоговой службой). Процедуру примирения Верховный суд обещает описать в специальном регламенте. Закон о медиации действует с 2011 г., но до сих пор примирительные процедуры почти не используются, отмечается в пояснительной записке. Об их более широком применении президента просили предприниматели в сентябре прошлого года и такое поручение президентом было дано, напоминает Верховный суд.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}