Мьянма закупит российские истребители Су-30

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Мьянма выбрала «Сухого» Alexander Zemlianichenko / AP

В ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Мьянму была достигнута договоренность о покупке этой страной шести самолетов Су-30, сообщило в понедельник военное ведомство со ссылкой на замминистра обороны Александра Фомина. Шойгу посетил Мьянму 20–21 января в рамках поездки по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которой он посетил также Лаос и Вьетнам. По словам Фомина, Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы «для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз». По его оценке, Су-30, «являющийся основным истребителем ВКС России, на практике доказал боевые качества самолета мирового класса». Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался.

По словам менеджера компании, входящей в ОАК, речь идет о закупке Мьянмой шести истребителей типа Су-30СМЭ производства корпорации «Иркут» – экспортного варианта закупаемого для ВКС и морской авиации ВМФ России истребителя Су-30СМ, который, в свою очередь, создан на базе разработанного для ВВС Индии истребителя Су-30МКИ. По оценке собеседников «Ведомостей», стоимость шести истребителей этого типа составляет около $300 млн.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}