Международные отношения
Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: Мьянма выбрала «Сухого»

Мьянма закупит российские истребители Су-30

Эксперты оценивают сумму первой сделки в $300 млн

В ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Мьянму была достигнута договоренность о покупке этой страной шести самолетов Су-30, сообщило в понедельник военное ведомство со ссылкой на замминистра обороны Александра Фомина. Шойгу посетил Мьянму 20–21 января в рамках поездки по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которой он посетил также Лаос и Вьетнам. По словам Фомина, Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы «для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз». По его оценке, Су-30, «являющийся основным истребителем ВКС России, на практике доказал боевые качества самолета мирового класса». Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался.

По словам менеджера компании, входящей в ОАК, речь идет о закупке Мьянмой шести истребителей типа Су-30СМЭ производства корпорации «Иркут» – экспортного варианта закупаемого для ВКС и морской авиации ВМФ России истребителя Су-30СМ, который, в свою очередь, создан на базе разработанного для ВВС Индии истребителя Су-30МКИ. По оценке собеседников «Ведомостей», стоимость шести истребителей этого типа составляет около $300 млн.

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