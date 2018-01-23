«Яблоко» пожаловалось на излишнее внимание ТВ к кандидату Путину

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В партии «Яблоко» подсчитали хронометраж посвященных Путину сюжетов
Евгений Разумный / Ведомости
Партия «Яблоко» направила в ЦИК жалобу на телеканалы «Россия 1» и «Первый канал», которые в своих информационных программах отдают явное предпочтение кандидату в президенты Владимиру Путину, допуская при этом дискриминацию по времени освещения предвыборной деятельности остальных кандидатов. Об этом сообщил «Ведомостям» уполномоченный представитель партии, зампред «Яблока» Николай Рыбаков.
В партии подсчитали, что с 15 по 21 января 2018 г. в новостных информационных передачах на «России 1» («Вести в 20.00», «Вести в субботу», «Вести недели») хронометраж посвященных Путину сюжетов составил в общей сложности 37 мин. 58 сек. Примерно треть этого времени заняли сообщения о деятельности Путина как главы государства: совещания с министрами, встречи с чиновниками. Еще две трети — сюжеты, посвященные работе штаба и неформальным встречам действующего президента (купание в проруби, посещение Пискаревского кладбища и проч.). На телеведущую Ксению Собчак телеканалы потратил 14 мин., на кандидата от КПРФ Павла Грудинина — всего 7 мин. 59 сек., а на кандидата от «Яблока» Григория Явлинского — 3 мин. 37 сек. Меньше всего — 33 сек. — показывали телеведущую Екатерину Гордон. Всего же на восьмерых кандидатов «Россия 1» потратила 37 мин. 15 сек., то есть меньше, чем на одного Путина.
Аналогичная ситуация на «Первом канале»: общий хронометраж сюжетов про Путина составил 28 мин. 11 сек., про всех остальных кандидатов — 23 мин. 36 сек. Рыбаков напоминает, что по закону о выборах президента сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться в информационных телепрограммах исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату. Поэтому «Яблоко» просит ЦИК привлечь «Первый канал» и «Россию 1» к административной ответственности и обязать их разместить информационные материалы о кандидате Явлинском в том же объеме по времени, как это имело место в отношении кандидата Путина.
Представители «Первого канала» и ВГТРК жалобу «Яблока» оставили без комментариев.
Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что в среду состоится первое заседание рабочей группы ЦИК по информационным спорам, в комиссию поступило уже две жалобы: жалоба Павла Грудинина на некорректное освещение его кампании в эфире и жалоба Ксении Собчак на незаконную агитацию за Владимира Путина. По данным Рыбакова, жалобу «Яблока» также планируют рассмотреть в среду.
Высказывания политиков о выдвижении Путина
Евгений Разумный / Ведомости
Президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г. Такое заявление он сделал на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия. «Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают», – сказал он (цитата «Россия 24»)
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«Эта идея у каждого жителя нашей страны, поэтому я просто снял ее, можно сказать, с языка жителей нашей страны, и выразил, думаю, общее мнение... Абсолютно не было никаких сомнений (в положительном ответе), был абсолютно уверен, как и все присутствующие в этом зале, на 100%. Мы рады, и все присутствующие в этом зале поддержат президента», – заявил старший мастер участка завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Артем Баранов. Именно он задал соответствующий вопрос Путину
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Ivan Sekretarev / AP
«Путину надо было бы еще дольше тянуть с заявлением и сделать его в январе. А пока что он мог бы, например, сказать, что есть и другие кандидаты, или намекнуть, что он сам вообще-то может и не пойти на выборы. <...> Если говорить о том, как люди будут голосовать, то за Путина те, кто сейчас живет хорошо, а за меня те, кто – плохо», – считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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Андрей Гордеев / Ведомости
«По поводу этого выдвижения. Послушайте, это была интрига? Что тут комментировать? Вот кто-то сомневался, что будет иначе? Есть хоть один человек, для которого сегодняшняя новость была сюрпризом? А чего тогда из этого создавать такую интригу?» – прокомментировала выдвижение телеведущая Ксения Собчак (цитата по «Интерфаксу»)
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Sergey Subbotin / РИА Новости / AP
«Путину сейчас нужно будет думать, что он скажет людям за шесть лет своей работы: спад производства стал 8%, девять из 10 граждан продолжают нищать 36-й месяц подряд, обложили страну со всех сторон санкциями, коррупция свирепствует... Пока я не вижу у Путина образа будущего. То, что делает он во внешней политике – патриотическая линия нам понятна и нами поддерживается, а внутри либеральная "каша", помноженная на "антисоветчину" и "русофобию", она может привести страну к «инфаркту», – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов (цитата по «Интерфаксу»)
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Анна Исакова / фотослужба Госдумы
«Решение сегодняшнее ожидаемое было. Но его не было и мы уже стали переживать, будет ли оно. Состоявшееся решение дает уверенность в завтрашнем дне, потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что многое можем сделать. И он как глава государства всегда в тяжелейшее время делал все для того, чтобы защитить людей, страну от проблем», – прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин (цитата по «РИА Новости»)
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Алексей Никольский / РИА Новости
«Мы ждали это решение, и оно, конечно, нас вдохновляет на еще более интенсивную работу... Но в любом случае партия будет участвовать в выборной кампании президента, будь то выдвижение от партии или если будет принято президентом другое решение» – так руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал решение Путина баллотироваться на пост президента (цитата по «Интерфаксу»)
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Руслан Шамуков / ТАСС
«Я – за нашего президента Владимира Владимировича Путина. Люди ждали решения Владимира Владимировича об участии в выборах, и сегодня оно принято! Хочу сказать, что в данный момент доверие есть только нашему президенту, который вернул нам, крымчанам, родину, восстанавливает Россию и любит свой народ. Люди это знают и чувствуют», – сказала депутат Госдумы Наталья Поклонская (цитата по «РИА Новости»)
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Елена Афонина / ТАСС
«Сегодня Владимир Путин сделал заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента – для нас исторический день, праздничный день», – написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале
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Пресс-служба президента
«Я поддерживаю, я очень рада, что Владимир Владимирович Путин выдвинул свою кандидатуру на пост президента… Как гарант прав и свобод человека Владимир Владимирович сделал очень много, безусловно, система гарантий выросла», – сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (цитата по «РИА Новости»)
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Максим Стулов / Ведомости
«Поддерживаю решение… Считаю, что это мужественный, хотя и непростой шаг для него – как для человека и как для политика», – сказала депутат Госдумы Елена Мизулина (цитата по «РИА Новости»)