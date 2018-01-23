«Яблоко» пожаловалось на излишнее внимание ТВ к кандидату Путину

В партии «Яблоко» подсчитали хронометраж посвященных Путину сюжетов Евгений Разумный / Ведомости

Партия «Яблоко» направила в ЦИК жалобу на телеканалы «Россия 1» и «Первый канал», которые в своих информационных программах отдают явное предпочтение кандидату в президенты Владимиру Путину, допуская при этом дискриминацию по времени освещения предвыборной деятельности остальных кандидатов. Об этом сообщил «Ведомостям» уполномоченный представитель партии, зампред «Яблока» Николай Рыбаков.

В партии подсчитали, что с 15 по 21 января 2018 г. в новостных информационных передачах на «России 1» («Вести в 20.00», «Вести в субботу», «Вести недели») хронометраж посвященных Путину сюжетов составил в общей сложности 37 мин. 58 сек. Примерно треть этого времени заняли сообщения о деятельности Путина как главы государства: совещания с министрами, встречи с чиновниками. Еще две трети — сюжеты, посвященные работе штаба и неформальным встречам действующего президента (купание в проруби, посещение Пискаревского кладбища и проч.). На телеведущую Ксению Собчак телеканалы потратил 14 мин., на кандидата от КПРФ Павла Грудинина — всего 7 мин. 59 сек., а на кандидата от «Яблока» Григория Явлинского — 3 мин. 37 сек. Меньше всего — 33 сек. — показывали телеведущую Екатерину Гордон. Всего же на восьмерых кандидатов «Россия 1» потратила 37 мин. 15 сек., то есть меньше, чем на одного Путина.

Аналогичная ситуация на «Первом канале»: общий хронометраж сюжетов про Путина составил 28 мин. 11 сек., про всех остальных кандидатов — 23 мин. 36 сек. Рыбаков напоминает, что по закону о выборах президента сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться в информационных телепрограммах исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату. Поэтому «Яблоко» просит ЦИК привлечь «Первый канал» и «Россию 1» к административной ответственности и обязать их разместить информационные материалы о кандидате Явлинском в том же объеме по времени, как это имело место в отношении кандидата Путина.

Представители «Первого канала» и ВГТРК жалобу «Яблока» оставили без комментариев.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что в среду состоится первое заседание рабочей группы ЦИК по информационным спорам, в комиссию поступило уже две жалобы: жалоба Павла Грудинина на некорректное освещение его кампании в эфире и жалоба Ксении Собчак на незаконную агитацию за Владимира Путина. По данным Рыбакова, жалобу «Яблока» также планируют рассмотреть в среду.

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