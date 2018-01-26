США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова

США ввели санкции против «Силовых машин» Максим Стулов / Ведомости

Власти США расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции. Об этом говорится на сайте управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США. Всего в санкционный список включено 21 физическое лицо и около 20 организаций.

В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова. Управление по контролю над иностранными активами включило компанию в список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN). Американцам запрещено вступать с фигурантами списка в любые финансовые отношения. Люди, в отношении которых введены такие санкции, лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США: они больше не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.

Представитель «Севергрупп» (эта структура Мордашова напрямую владеет «Силовыми машинами») пока не стал комментировать ситуацию. Будет ли «Севергрупп» рассматривать возможность продажи этого актива, он говорить не стал. «Решение американского министерства финансов о внесении компании «Силовые машины» в санкционный список вызывает недоумение. Не ясны мотивы данного поступка. Разбираемся с ситуацией», - прокомментировал представитель «Силовых машин».

У «Силовых машин» больше половины выручки формируется за счет экспорта, поэтому компания может быть крайне чувствительна к ограничениям, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Правда, основные рынки для «Силовых машин» – это преимущественно развивающиеся страны, добавляет она.

«Силовые машины» В состав «Силовых машин» входят заводы по производству турбин, электродвигателей, котлов в России, заводы по производству оборудования в Хорватии, Бразилии. Рост заказов «Силовых машин» связан в первую очередь с поставками оборудования (турбины и турбогенераторы) на АЭС, компания участвует в проектах «Росатома» в Индии, Иране, на Курской АЭС. «Силовые машины» реализуют проекты в России, странах СНГ, Северной и Восточной Европы, Индии, Китае, странах Латинской Америки, Африки, во Вьетнаме и в других странах мира. Портфель заказов «Силовых машин» обеспечивает полную загрузку мощностей на три года, приводил «Интерфакс» данные компании. В 2015 г. портфель был $5,5 млрд, в 2016 г. будет $6,455 млрд, в 2017 г. – $6,762 млрд. При этом концерн все больше ориентируется на зарубежные рынки. На Россию приходится 42% заказов «Силовых машин», еще 19% – на Вьетнам, 11% – на Индию, 9% – на Иран, 5% – на Болгарию. Для сравнения: в 2015 г. на Россию и СНГ приходилось 57% заказов, в 2014 г. – 53,8%. Основной стратегической целью на долгосрочную перспективу «Силовые машины» в своем отчете за 2016 г. называли в том числе расширение присутствия на глобальном рынке энергетического оборудования (Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки). Компания планировала поставлять на экспортные рынки до 70% продукции. Свернуть Прочитать полный текст

В менее жесткий секторальный список (Sectoral Sanctions Identifications, SSI) попали несколько дочерних структур «Сургутнефтегаза». В частности, это Киришский НПЗ, ООО «Медиа-инвест», Сургутнефтегазбанк, сбытовые «дочки» компании: «Калининграднефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», а также совхоз «Червишевский» и «Сургутмебель».

Как правило, для каждой из компаний в списке SSI американские чиновники отдельно указывают, под какую директиву она попадает. В этот раз на все попавшие в расширенный список компании распространяется директива 4. В том числе она запрещает американским компаниям и гражданам оказывать какое-либо содействие проектам по разработке нефтяных месторождений в российской Арктике, на шельфе и в сланцевых залежах.

«Сургутнефтегаз» – третья нефтяная компания России (11% добычи и 7% переработки) и самая богатая компания страны (на ее счетах на конец сентября было около 2,146 трлн руб.). Конечных собственников она не раскрывает.

Представитель «Сургутнефтегаза» от комментариев отказался.

Киришский НПЗ – единственное нефтеперерабатывающее предприятие «Сургутнефтегаза» (в 2017 г. переработка нефти – 18,2 млн т). «Медиа-инвест», по данным Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), полностью принадлежит «Сургутнефтегазу», эта компания владеет 8,7% акций «Национальной медиа группы» (НМГ). Еще 12,3% акций НМГ принадлежат «Сургутнефтегазу» напрямую. В отчетах самого «Сургутнефтегаза» указано, что нефтяная компания контролирует более 20% акций НМГ, точный размер пакета не указан.

Источник, знакомый со структурой акционеров НМГ, говорит, что размер доли «Медиа-инвеста», указанный в реестре, больше «не актуален». Как именно изменился пакет, он не рассказывает, но уверяет, что попадание «Медиа-инвеста» под санкции не повлияет на деятельность НМГ. Представитель НМГ от комментариев отказался.

Помимо «Силовых машин» в расширенном списке SDN – «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт», польская компания Doncoaltrade, покупавшая уголь у ДНР и ЛНР, компания «Евро полис», которая, как писало издание «Фонтанка», связана с бизнесменом Евгением Пригожиным и занимается продажей сирийской нефти, логистическая Instar Logistics, подконтрольный беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко «Газ-альянс» (оптовая торговля металлами), крупнейшая петербургская дорожно-строительная компания ВАД Валерия Абрамова и Виктора Перевалова.

Из физических лиц в расширенный список SDN также включены замминистра энергетики Андрей Черезов, начальник отдела оперативного контроля и управления электроэнергетикой Минэнерго России Евгений Грабчак, гендиректор ВАД Валерий Абрамов, совладелец ВАД Виктор Перевалов, руководитель департамента управленческой отчетности банка «Россия» Александр Пентя, гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка, министр информации самопровозглашенной ДНР Игорь Антипов, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, исполняющая обязанности министра экономического развития ЛНР Елена Костенко.