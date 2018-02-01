Гудков и Навальный вместе понаблюдают за выборами президента

Для контроля за голосованием в Москве им нужно 7000 человек

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Гудков займется наблюдением Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в четверг открывает штаб по наблюдению за президентскими выборами в Москве. Он планирует набрать 7000 человек, чтобы обеспечить по два наблюдателя на всех участках, пока откликнулось 1176 желающих. По словам Гудкова, на открытие приглашены представители «Открытой России», «Гражданской инициативы», «Парнаса», Алексея Навального, «Яблока». Зампред «Яблока» Николай Рыбаков сказал «Ведомостям», что от партии никого на представлении штаба не будет, но сотрудничать яблочники готовы со всеми, кто будет вести честное наблюдение на выборах, и призвал наблюдателей регистрироваться на сайте партии.

Руководитель наблюдательского проекта Навального Николай Левшиц сказал «Ведомостям», что они планируют обмениваться информацией с проектом Гудкова: «Москва традиционно наблюдательский город, а Московская область, где 5 млн избирателей, почти не закрыта. Поэтому сотрудничество позволит нам освободить часть наших наблюдателей и направить их в Московскую область».

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