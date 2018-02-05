Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4501 от 05.02.2018 под заголовком: Проверка подписей завершается

ЦИК завершает проверку подписей кандидатов в президенты

Зарегистрировать могут всех, кто сдал подписные листы

В понедельник представители основателя «Яблока» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина должны получить в Центризбиркоме протоколы проверки подписей, сданных для регистрации на выборах президента, сообщил «Ведомостям» член ЦИК Евгений Шевченко. Во вторник, по его словам, протоколы должны вручить представителям лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина и телеведущей Ксении Собчак.

В воскресенье протокол получил представитель Владимира Путина, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь его штаба Андрей Кондрашов: «Никаких препятствий к регистрации нет. Но когда она будет, непонятно, ЦИК еще не назначил заседание». Зампред ЦИК Николай Булаев в пятницу говорил, что забраковано лишь 232 (0,39%) из 60 000 подписей за Путина.

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