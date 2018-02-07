Адвокаты не хотят доносить на своих клиентов
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Проект Положения о требованиях к идентификации клиентов, подготовленный Росфинмониторингом, входит в противоречие с законом «Об адвокатуре», обязывающим адвокатов соблюдать адвокатскую тайну в отношении своих доверителей, считает Федеральная палата адвокатов (ФПА). Приказ допускает расширительное толкование норм закона о противодействии легализации доходов и «...возлагает на адвокатуру не свойственные ей функции сыска», говорится в письме, направленном в Минюст президентом ФПА Юрием Пилипенко. Он напоминает, что по закону адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Закон запрещает ему разглашать без согласия доверителя сведения, полученные в связи с оказанием юридической помощи. Документ фактически обязывает адвоката нарушать эти положения законодательства, возмущен Пилипенко.
По закону о противодействии легализации преступных доходов адвокаты и юристы, осуществляющие от имени клиента сделки с недвижимостью либо управляющие активами, обязаны зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, регулярно знакомиться с перечнем организаций и лиц, заподозренных в экстремизме, и учитывать его в своей работе.
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