Зачистка в Дагестане может стать предвыборным антикоррупционным проектом Кремля

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шамиль Исаев (слева), обвиняемый в мошенничестве, перед рассмотрением ходатайства об аресте в Басманном суде Станислав Красильников/ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан и встретился с врио главы республики Владимиром Васильевым. «Я хорошо помню, как вы выехали в Кущевку, как вы работали сутками, принимая людей. Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», – поблагодарил Васильев гостя. Бастрыкин в ответ заявил, что главная задача – сделать все необходимое «для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан».

Председатель СКР приехал в Дагестан на следующий день после масштабной выемки документов, произведенной, по данным «Интерфакса», почти во всех госструктурах. Ее проводили представители межведомственной комиссии, направленные в Дагестан для декриминализации региона, совместно с сотрудниками центральных аппаратов правоохранительных ведомств. Правда, человек в администрации главы Дагестана сказал «Ведомостям», что «это не совсем так»: прокурорская комиссия уже несколько недель планомерно работает с каждым министерством, запрашивая у всех документы. В Дагестане давно есть запрос на противодействие коррупции, подчеркнул собеседник: «Понятно, что народ требует зрелищ, но все равно не очень ясно, зачем все это вести в таком формате, – можно было обойтись и без маски-шоу. С другой стороны, это может быть частью федеральной кампании по борьбе с коррупцией и потаканием части националистов. Такие действия положительно воспринимаются электоратом перед выборами. Хотя давно пора было не только по Дагестану, но и по другим регионам пройтись по поводу освоения бюджетных средств».

Во вторник по подозрению в мошенничестве были задержаны врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и экс-министр образования и науки Шахобас Шахов. Тогда же правительство республики было отправлено в отставку, новым премьером в среду назначен министр экономики Татарстана Артем Здунов.

143 млн руб. в такую сумму оценила Генпрокуратура России ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости в Дагестане. «Вскрыты многочисленные случаи незаконной регистрации прав договоров купли-продажи нежилых помещений и земельных участков, заключенных без проведения торгов, а также не прошедших государственный кадастровый учет», – сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры по итогам проведенной проверки. Следственный комитет России ранее сообщал, что четыре арестованных 6 февраля высокопоставленных чиновника во главе с экс-премьером Абдусамадом Гамидовым нанесли бюджету ущерб более 95 млн руб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя следственные действия в Дагестане, заявил в четверг, что они не связаны с политикой и не вызовут дестабилизации. По его словам, действия силовиков направлены на то, чтобы оградить людей от коррупционных проявлений и поднять их жизненный уровень.

По мнению собеседника в администрации главы Дагестана, власти должны объяснять, что происходит в республике, но пока этого нет: «Непонятно, что предложат взамен. Если это попытка борьбы с коррупцией во власти, то что делать с бытовой коррупцией, когда врачи в регионе получают по 10 000–13 000 руб.? Предприниматели не могут работать вбелую, работы для молодежи нет. Возможно, новый председатель правительства сможет что-то придумать».

Эта линия федеральной повестки имеет гораздо больший эффект, чем приговоры губернаторам, считает политолог Михаил Виноградов: «Аресты всегда оказываются резонанснее приговоров, и сейчас Дагестан оказался главным антикоррупционным проектом». Зачистка в Дагестане происходит во второй раз – предыдущая касалась Махачкалы, где в 2013 г. арестовали мэра Саида Амирова, напоминает эксперт: «Кроме того, стоит задача демонстрации работы правоохранительных органов, потому что приближается назначение нового правительства [России], а такие перестановки нередко затрагивают и силовые органы. Нужно также показать, что это долгосрочная стратегия, а не временная кампания по запугиванию гражданского чиновничества».