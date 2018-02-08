Политика / Власть
Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: Предвыборная декриминализация

Зачистка в Дагестане может стать предвыборным антикоррупционным проектом Кремля

В республике продолжаются следственные действия

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан и встретился с врио главы республики Владимиром Васильевым. «Я хорошо помню, как вы выехали в Кущевку, как вы работали сутками, принимая людей. Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», – поблагодарил Васильев гостя. Бастрыкин в ответ заявил, что главная задача – сделать все необходимое «для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан».

Председатель СКР приехал в Дагестан на следующий день после масштабной выемки документов, произведенной, по данным «Интерфакса», почти во всех госструктурах. Ее проводили представители межведомственной комиссии, направленные в Дагестан для декриминализации региона, совместно с сотрудниками центральных аппаратов правоохранительных ведомств. Правда, человек в администрации главы Дагестана сказал «Ведомостям», что «это не совсем так»: прокурорская комиссия уже несколько недель планомерно работает с каждым министерством, запрашивая у всех документы. В Дагестане давно есть запрос на противодействие коррупции, подчеркнул собеседник: «Понятно, что народ требует зрелищ, но все равно не очень ясно, зачем все это вести в таком формате, – можно было обойтись и без маски-шоу. С другой стороны, это может быть частью федеральной кампании по борьбе с коррупцией и потаканием части националистов. Такие действия положительно воспринимаются электоратом перед выборами. Хотя давно пора было не только по Дагестану, но и по другим регионам пройтись по поводу освоения бюджетных средств».

Во вторник по подозрению в мошенничестве были задержаны врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и экс-министр образования и науки Шахобас Шахов. Тогда же правительство республики было отправлено в отставку, новым премьером в среду назначен министр экономики Татарстана Артем Здунов.

143 млн руб.

в такую сумму оценила Генпрокуратура России ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости в Дагестане. «Вскрыты многочисленные случаи незаконной регистрации прав договоров купли-продажи нежилых помещений и земельных участков, заключенных без проведения торгов, а также не прошедших государственный кадастровый учет», – сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры по итогам проведенной проверки. Следственный комитет России ранее сообщал, что четыре арестованных 6 февраля высокопоставленных чиновника во главе с экс-премьером Абдусамадом Гамидовым нанесли бюджету ущерб более 95 млн руб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя следственные действия в Дагестане, заявил в четверг, что они не связаны с политикой и не вызовут дестабилизации. По его словам, действия силовиков направлены на то, чтобы оградить людей от коррупционных проявлений и поднять их жизненный уровень.

По мнению собеседника в администрации главы Дагестана, власти должны объяснять, что происходит в республике, но пока этого нет: «Непонятно, что предложат взамен. Если это попытка борьбы с коррупцией во власти, то что делать с бытовой коррупцией, когда врачи в регионе получают по 10 000–13 000 руб.? Предприниматели не могут работать вбелую, работы для молодежи нет. Возможно, новый председатель правительства сможет что-то придумать».

Эта линия федеральной повестки имеет гораздо больший эффект, чем приговоры губернаторам, считает политолог Михаил Виноградов: «Аресты всегда оказываются резонанснее приговоров, и сейчас Дагестан оказался главным антикоррупционным проектом». Зачистка в Дагестане происходит во второй раз – предыдущая касалась Махачкалы, где в 2013 г. арестовали мэра Саида Амирова, напоминает эксперт: «Кроме того, стоит задача демонстрации работы правоохранительных органов, потому что приближается назначение нового правительства [России], а такие перестановки нередко затрагивают и силовые органы. Нужно также показать, что это долгосрочная стратегия, а не временная кампания по запугиванию гражданского чиновничества».

Комментарии  ()
Гадюкин
20:55 08.02.2018
Правильно говорит собеседник "Ведомостей": "...Хотя давно пора было не только по Дагестану, но и по другим регионам пройтись...", а также ведомствам (приходится продолжать за собеседника не законченную им мысль), например по администрации президента РФ, по Генпрокуратуре, по СКР, по ФСБ, по министерствам, по обеим палатам Федерального собрания, по судейскому корпусу, по госкорпорациям. По путинским корешам. Запрос на это и вправду есть и весьма немалый.
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