Депутаты и сенаторы договорились о запрете контактной притравки собак
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Обновленный текст законопроекта о контактной притравке собак будет вынесен на одно из ближайших заседаний Госдумы, заявил в четверг по итогам заседания согласительной комиссии Думы и Совета Федерации депутат-единоросс Николай Николаев. Работа над текстом поправок выявила огромные белые пятна в законодательстве об охоте, поэтому депутаты и сенаторы приняли решение создать постоянную рабочую группу по этому вопросу с представителями правительства.
Поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», запрещающие контактную притравку, были приняты Думой в декабре, но отклонены Советом Федерации. «Люди не понимают, что этим решением они ставят крест на подготовке охотничьих собак, на их селекции и племенном разведении, – объяснял тогда сенатор и охотник Владимир Лебедев. – Нельзя принимать закон, который построен на мнении одной части общества. Необходимо выслушать мнения всех сторон. Нельзя разрушить такое направление, как подготовка собак к охоте». По словам Лебедева, против принятия закона выступили 60 субъектов Федерации. Для урегулирования конфликта была создана согласительная комиссия, и в четверг прошло ее заключительное заседание.
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