Депутаты и сенаторы договорились о запрете контактной притравки собак

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», запрещающие контактную притравку, были приняты Думой в декабре, но отклонены Советом Федерации Сергей Величкин / ТАСС

Обновленный текст законопроекта о контактной притравке собак будет вынесен на одно из ближайших заседаний Госдумы, заявил в четверг по итогам заседания согласительной комиссии Думы и Совета Федерации депутат-единоросс Николай Николаев. Работа над текстом поправок выявила огромные белые пятна в законодательстве об охоте, поэтому депутаты и сенаторы приняли решение создать постоянную рабочую группу по этому вопросу с представителями правительства.

Поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», запрещающие контактную притравку, были приняты Думой в декабре, но отклонены Советом Федерации. «Люди не понимают, что этим решением они ставят крест на подготовке охотничьих собак, на их селекции и племенном разведении, – объяснял тогда сенатор и охотник Владимир Лебедев. – Нельзя принимать закон, который построен на мнении одной части общества. Необходимо выслушать мнения всех сторон. Нельзя разрушить такое направление, как подготовка собак к охоте». По словам Лебедева, против принятия закона выступили 60 субъектов Федерации. Для урегулирования конфликта была создана согласительная комиссия, и в четверг прошло ее заключительное заседание.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}