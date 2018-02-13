Сенатор Клинцевич поплатился за разговорчивость

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Сенатор Франц Клинцевич поплатился должностью в комитете по обороне за несогласованные комментарии Евгений Разумный / Ведомости

В комитете по обороне и безопасности верхней палаты парламента пройдут перестановки: первый заместитель председателя комитета Франц Клинцевич станет рядовым членом комитета, сообщило в понедельник «РИА Новости» со ссылкой на источник в верхней палате парламента. По словам собеседника агентства, Клинцевич уже написал заявление. Собеседник «Ведомостей» в Совете Федерации подтвердил, что Клинцевич намерен покинуть пост первого зампреда комитета, но назвать причину затруднился. В пресс-службе Клинцевича от комментариев отказались. Еще один собеседник в верхней палате парламента отметил, что комментариями Клинцевича было недовольно Министерство обороны и процесс лишения должности запустили оттуда. Первым зампредом комитета по обороне может стать сенатор от Карелии Александр Ракитин, занимавший до сентября прошлого года должность руководителя управления ФСБ России (военной контрразведки) по Западному военному округу.

Комментарии Клинцевича не всегда отражали официальную линию, а иногда могли принести вред, говорит человек, близкий к руководству Минобороны. Так произошло и 7 февраля, когда сенатор заявил, что сирийский спецназ пробивается к месту падения российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб: это было в момент, когда российские и турецкие спецслужбы совместно проводили операцию с целью получить тело погибшего майора Романа Филипова, говорит собеседник «Ведомостей». То, что Клинцевич занимал должность зампредседателя комитета, придавало в глазах иностранцев его словам официальный вес, что часто не соответствовало действительности, мнение рядового сенатора не будет иметь такого резонанса, отмечает он.

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