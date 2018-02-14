Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: Неподкупный внутренний враг

Подписание госпрограммы вооружений затягивается

Закупки Минобороны согласованы, Росгвардии – еще нет
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Государственная программа вооружений (ГПВ) на 2018–2027 гг. еще не подписана Владимиром Путиным, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока мы не выпускали соответствующих документов. Она [госпрограмма] дорабатывалась по различным ведомствам, мы дадим соответствующее сообщение, как только документ будет подписан», – пояснил Песков. Сам президент ранее распространил другую информацию. 24 января в Уфе при посещении авиадвигателестроительного завода УМПО-ОДК (принадлежит «Ростеху») Путин на встрече с рабочими заявил: «Мы принимаем, уже приняли новую госпрограмму вооружений до 2027 г.».

Госпрограмма вооружений на 2018–2027 гг. предусматривает закупку, разработку и модернизацию вооружений для Вооруженных сил России на сумму 19 трлн руб., опережающее строительство инфраструктуры Минобороны для размещения и эффективной эксплуатации новых вооружений на 1 трлн руб., а также закупку, разработку и ремонт вооружений и военной техники для других силовых ведомств на сумму 3 трлн руб. Прежняя ГПВ до 2020 г., принятая в 2011 г., предусматривала на все эти цели в целом 20 трлн руб. О том, что ГПВ-2027 поступила на подпись Путину, в середине декабря написал «Коммерсантъ», но Песков тогда эту информацию опроверг.

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