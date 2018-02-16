Россияне снова надеются на светлое будущее
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Прошлый год принес россиянам успокоение и повышение удовлетворенности жизнью, а ощущение неопределенности будущего сменилось надеждой, выяснили социологи «Левада-центра». «Улучшение общественных настроений связано с тем, что ждали худшего. Худшего не случилось, за год почти ничего не изменилось, и наступило облегчение», – пояснил в четверг на ежегодной конференции «Левада-центра» его директор Лев Гудков.
По его словам, связанная с присоединением Крыма патриотическая эйфория завершилась, но ее последствия будут такими же серьезными, как и, например, последствия первой чеченской войны. В России было несколько подобных волн «коллективного напряжения» – кризис 1998 г., монетизация льгот 2005 г., конфликт с Грузией 2008 г., напомнил социолог: «Такие волны повышают чувство тревожности и неопределенности. Начинает расти запрос на спасителя, и резко возрастает фактор надежды, что ситуация улучшится». Такие иллюзии являются самым прочным основанием для авторитарной системы, полагает Гудков, и этот «фон хронической надежды» – главная характеристика состояния общества. Среди других важных изменений, влияющих на общественные настроения, он выделил установление контроля государства над теми сферами, куда оно не сильно вмешивалось после развала СССР, – семьей и культурой.
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