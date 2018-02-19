«Уралвагонзавод» раскрыл детали контракта с Минобороны на 24 млрд рублей

Новые танки следующего поколения Т-14 «Армата» начнут поступать в войска для проведения опытной эксплуатации после 2019 г. Андрей Гордеев / Ведомости

На портале tenderGuru.ru на прошлой неделе была опубликована информация о закупке «Уралвагонзаводом» продукции у единственного поставщика, из которой стали понятны параметры контракта единственного российского производителя танков с Министерством обороны России, заключенного в августе на форуме «Армия-2017». Тогда было объявлено, что сумма контракта составляет 24 млрд руб.

В частности, как следует из размещенной документации, закупаются 24 автоматические пушки 2А42, из чего можно сделать вывод, что в 2018 г. запланирована поставка 12 новых боевых машин поддержки танков (БМПТ), каждая из которых оснащена двумя такими пушками. Судя по обозначениям изделий («объектов») и другой информации, в 2018–2019 гг. также планируется заказать 30 танков Т-90М, из которых 10 будут машинами новой постройки, а еще 20 – танками из парка Российской армии, которые будут модернизированы до уровня Т-90М. Кроме того, в документации есть информация о закупке 31 модернизированного до уровня Т-80БВМ танка в 2018 г. и такого же количества в 2019 г. Эти танки, оснащенные в отличие от Т-90 не дизельными, а газотурбинными двигателями, также возьмут из состава армии (серийно они не выпускаются с начала 1990-х гг.). Таким образом, всего планируется закупка 92 танков, которых хватит для оснащения трех линейных танковых батальонов, и роты БМПТ для обеспечения их опытной войсковой эксплуатации.

Как заявлял летом 2017 г. заместитель министра обороны России Юрий Борисов, новые танки следующего поколения Т-14 «Армата» начнут поступать в войска для проведения опытной эксплуатации после 2019 г., и контракт 2017 г. призван загрузить мощности «Уралвагонзавода» на переходный период наряду с экспортными контрактами. Последние также выполняются – так, на прошлой неделе появились фото первых танков Т-90С новой постройки, поставленных в Ирак по контракту на 73 машины.

По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, модернизация 20 взятых «из строя» Т-90 может иметь целью оценку целесообразности модернизации всего парка Т-90 в Российской армии, который насчитывает несколько сотен машин, – закупки новых танков этого типа для Минобороны последний раз производились в середине 2000-х гг. и тоже преследовали цель поддержания производства. В то же время, отмечает Макиенко, этот контракт показывает, что все идет к тому, что в Российской армии и в дальнейшем будет три разных типа танков – Т-72 и созданный на его базе Т-90, а также новейший Т-14 и Т-80. Целесообразность, прежде всего экономическая, такого разнообразия вызывает сомнения, продолжает эксперт: в советские времена Министерство обороны и промышленность критиковали как раз за то, что в СССР в 1960–1970-е гг. было создано три разных типа танков – Т-64, Т-80 и Т-72.

Решение о модернизации танков Т-80 было вызвано необходимостью не только поддержать производство, но и закрыть острые потребности в танках для вновь развертываемых подразделений и частей, говорит человек в Минобороны. По его словам, вряд ли программа модернизации будет масштабной. К тому же она стала возможной благодаря тому, что на складах были обнаружены советские запасы газотурбинных двигателей. А с исчерпанием этих запасов и возможностей по ремонту двигателей карьера Т-80 закончится, поскольку планов возобновлять их производство нет, говорит собеседник «Ведомостей».-

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