Списки избирателей очистят от уехавших за границу россиян

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Председатель ЦИК Элла Памфилова Максим Стулов / Ведомости

Центризбирком на заседании в среду утвердил поправки в инструкцию по составлению списков избирателей, предписывающие территориальным избиркомам не включать в списки по месту жительства граждан, находящихся на консульском учете как проживающие за рубежом. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, такие поправки позволят избежать двойного учета избирателей, которые живут и голосуют за границей, но до сих пор учтены по месту прописки.

Списки таких россиян должен предоставить МИД. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, Центризбиркому совместно с МИДом уже удалось идентифицировать 357 000 избирателей, которые точно не будут голосовать в России. Всего, по данным ЦИК, за рубежом проживает 1 875 408 российских избирателей, т. е. почти 2% от их списочной численности.

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