Навального могут арестовать на 30 суток

20 февраля полиция приходила в ФБК для беседы с Навальным. Архивный кадр Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Правоохранительные органы задержали Алексея Навального, сообщил политик в своем Twitter. «Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — написал Навальный.

После задержания политика доставили в ОВД «Якиманка». Ему выдали протокол о заведении против него дела по ст. 20.2.8 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий, предполагает до 30 суток ареста). После этого Навального отпустили, сообщил он в Twitter через час после задержания. «Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали», — отметил Навальный.

Ранее о своем задержании в аэропорту «Шереметьево» сообщил в четверг, 22 февраля, и руководитель штаба Навального Леонид Волков. 20 февраля в «Шереметьево» также был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов. По решению суда он арестован на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП): он сделал ретвит сообщения Навального о времени и месте проведения протестной акции 28 января.

В связи с митингом также были задержаны и затем арестованы пресс-секретари ФБК и федерального штаба Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов — они вели прямую трансляцию акции на YouTube, координатор московского штаба Сергей Бойко, соратник оппозиционера Николай Ляскин, юрист ФБК Александр Помазуев и ведущий канала «Навальный Live» Дмитрий Низовцев.

В январе 2018 г. в нескольких российских городах прошла организованная ФБК «забастовка избирателей». Навальный призывал сторонников бойкотировать выборы после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом в президенты. По данным портала «ОВД-инфо», во время акций было задержано около 350 человек.

Во вторник, 20 февраля, полиция приходила в офис ФБК для беседы с Навальным. Политик предполагал, что его могут арестовать ближе к дате выборов президента 18 марта. За повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия предусмотрен штраф в 100 000-150 000 руб., обязательные работы до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

Навального уже арестовывали за повторное нарушение правил проведения митинга. В октябре 2017 г. он получил 20 суток ареста. Тогда политик пропустил протестные митинги, которые прошли во многих городах 7 октября — в день рождения президента Владимира Путина. До этого протоколы за нарушение правил публичных мероприятий уже составлялись на Навального после несанкционированных акций 26 марта, 12 июня и «агитационного субботника» 8–9 июля.