У Алексея Навального вновь отбирают название партии

Алексей Навальный на отчетно-выборном съезде «Партии Прогресса», архивный кадр Денис Абрамов / Ведомости

В Москве прошел учредительный съезд Партии прогресса, однако провел его не Алексей Навальный. Фотография со съезда появилась в Telegram-канале политтехнолога Андрея Богданова. В президиуме съезда находился Виталий Серуканов, бывший сотрудник московского штаба Навального.

«3 марта должен пройти съезд "Партии Прогресса". Пятый раз уже пытаемся зарегистрироваться. А сегодня жулик Богданов, заведующий десятком кремлевских партий тоже проводит съезд "Партии Прогресса", пытаясь украсть у нас название. И вы посмотрите, кто сидит в президиуме», - написал политик Алексей Навальный в твиттере (пунктуация оригинала сохранена). Серуканов в декабре со скандалом покинул штаб Навального, заявив, что с ним ушла часть сотрудников штаба. Причиной ухода команды он назвал назначение нового руководителя московского штаба – вместо Николая Ляскина его возглавил Сергей Бойко. Серуканов говорил, что новый глава штаба провалил работу штаба, в том числе той его части, которая касалась верификации подписей за Навального. Эти подписи требовались бы для регистрации Навального кандидатом в президенты, если бы его допустили к выборам.

Серуканов сказал «Ведомостям», что в четверг партия «Гражданская позиция» была преобразована в Партию прогресса. «Присутствовали из 44 регионов 50 представителей. То есть вся процедура была соблюдена, внесенные в устав изменения были направлены в Минюст, который рассмотрит изменения и примет решения о преобразовании партии», - сказал Серуканов. Сам Серуканов будет зампредседателя партии. «Я не понимаю, при чем тут Богданов. Богданова тут не было, он к этой процедуре никакого отношения не имел», - говорит он. По словам Серуканова, он долго вел переговоры с «единомышленниками»: «Мы пришли к выводу, что надо дать Партии прогресса новый путь, зарегистрировать ее, потому что у Навального простая позиция: на выборы ни на какие, кроме как федерального уровня, он идти не хочет. Партией Навальный не занимался вообще. А есть люди, у которых есть запрос на участие в выборах». Серуканов говорит, что он с самого основания состоял в Партии прогресса, занимался проектом «Прогрессивное право». Он отрицает, что вел какие-то переговоры с администрацией президента. «Навальный вспомнил про партию после провальной предвыборной кампании, потому что всех людей надо было куда-то девать. Меня совершенно не смущает, что эта партия будет принадлежать другим людям, а не Алексею Навальному, который партией не занимался», - заявил Серуканов.

Председателем партии «Гражданская позиция» является Дмитрий Чиров. «Гражданская позиция» входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова: в 2015 г. он рассказывал «Ведомостям», что выставил несколько партий, в создании которых принял участие, на продажу. За $250 000 можно было приобрести «Союз горожан», «Гражданскую позицию» или «Народный альянс» – в общей сложности около десятка организаций. Позже Богданов говорил «Ведомостям», что «Гражданскую позицию» продать не удалось.

Связаться с Богдановым в четверг не удалось.

В конце прошлого года Богданов проводил форум непарламентских партий «Третья сила», куда вошли разные партии, в том числе и «Гражданская позиция». Богданов планировал в этом году участвовать в президентских выборах, однако, по данным собеседников РБК , администрация президента попросила его этого не делать.

«Человек работает, ничем не выдает себя, но, скорее всего, Серуканов был у нас для других целей. Он же не был в центре событий. Когда он сделал свое признание, он говорил о тех вопросах, в решении которых он никакого участия не принимал, например, в выдвижении Навального», - объясняет юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, подобного следовало ожидать: «В прошлый раз мы переименовались. Сейчас думаем, что будем делать. Съезд 3 марта состоится. Чего-то подобного можно было ожидать».

В 2013 г. Богданов уже называл одну из своих партий тем же названием, которое было у незарегистрированной партии Навального. Партия Богданова «Родная страна» тогда сменила свое название на «Народный альянс». Навальный пытался обжаловать в суде смену названия партии Богданова, однако безуспешно. Навальный возглавил «Народный альянс» в ноябре 2013 г. Учредительный съезд партии состоялся 17 ноября, однако зарегистрировать партию в Министерстве юстиции не удалось. «До Партии Прогресса наша партия называлась "Народный Альянс". Нам в регистрации отказывали, а в какой-то момент кремлевский политтехнолог и владелец десятка партий Богданов взял, да переименовал одну из своих помоечных партий в "Народный Альянс". С точно такой же символикой. 3 марта у нас должен быть съезд. Все уже напечатано - от пресс-воллов до бэйджей. А сегодня политтехнолог Богданов сообщает в своем телеграм-канале: «В Москве проходит съезд Партии Прогресса». На фото зал с немногочисленными бабушками. Символика полностью украдена у нас. В президиуме за столом сидит «разочаровавшийся многолетний волонтер Серуканов», - написал Алексей Навальный в Facebook.

В начале января Навальный объявил, что 3 марта проведет учредительный съезд Партии прогресса и приступит к ее регистрации уже во второй раз. По словам Навального, за последний год было создано «самое большое в новой истории России реальное политическое движение с разветвленной сетью в регионах». «Движение это, понятное дело, гораздо шире партийных рамок. Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным. Тем не менее огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения», - говорил Навальный. В 2014 г. Партия прогресса зарегистрировала 43 региональных отделения, но уже в 2015 г. Минюст партию ликвидировал.

«Ведомости» направили запрос в Минюст России.