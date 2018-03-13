Трамп уволил госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Отставка Тиллерсона - дело нескольких недель, в ноябре 2017 г. писала The New York Times Carolyn Kaster / AP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста, новым госсекретарем станет экс-директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом президент США Дональд Трамп сегодня написал в своем Twitter. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Ждем от него фантастической работы! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Мои поздравления!» - написал Трамп.

Отставка Тиллерсона ожидалась с конца прошлого года, напоминает ресурс Politico, но состоялась она в преддверии важнейших для Трампа переговоров с Северной Кореей. Помпео давно называли в качестве наиболее вероятного преемника Тиллерсона. Джина Хаспел стала замдиректором ЦРУ чуть больше года назад, а до этого долго возглавляла тайную службу ЦРУ.

О том, что отставка Тиллерсона - дело нескольких недель, еще в ноябре 2017 г. писала The New York Times. По информации газеты, причина отставки - в сильном охлаждении отношений Тиллерсона и Трампа. Однако назначение Хаспел стало новостью - ранее на пост директора ЦРУ прочили соратника Трампа, республиканца, сенатора от Арканзаса Тома Коттона.

Неожиданное увольнение?

Для самого Тиллерсона, только что вернувшегося из дипломатической поездки по Африке, увольнение стало неожиданным, заявил заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн. По его словам, Трамп не известил Тиллерсона об отставке, а сам госсекретарь был «ошарашен» этим известием.

Политическую карьеру Тиллерсона, бывшего гендиректора Exxon Mobil, отравляли не только разногласия с Трампом по важным вопросам (ядерная сделка с Ираном, северокорейский и ближневосточный вопросы), но и «русский след»: в 2013 г. президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы. Впервые о конфликте с Трампом и отставке Тиллерсона заговорили летом 2017 г., но оба политика тогда не подтверждали эту информацию.

Майк Помпео на посту директора ЦРУ не демонстрировал какого-то особого взгляда на отношения России и США. Однако в октябре 2017 г. американские СМИ раскритиковали заявление Помпео о том, что вмешательство России в выборы в США хотя и имело место, но не повлияло на их результаты. ЦРУ было вынуждено уточнить, что высказывание об отсутствии влияния было необоснованным и преждевременным.