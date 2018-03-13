Россия отвергла ультиматум Великобритании в связи с отравлением перебежчика

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступает за бойкот чемпионата мира по футболу в России Reuters

Россия отвергла ультиматум Великобритании в связи с отравлением в Солсбери бывшего ­офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Уже в среду может быть объявлено о санкциях Лондона против Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник ответил на предъявленный накануне ультиматум Великобритании, потребовавшей от Москвы в течение суток дать объяснения в связи с тем, что бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь могли быть отравлены российским боевым отравляющим веществом. Как заявил Лавров, согласно Конвенции о запрещении химоружия, британцы должны обратиться к России как возможному источнику вещества и та в течение 10 суток даст ответ. Если его сочтут неудовлетворительным, разбирательство переносится в Организацию по запрещению химоружия, заявил Лавров.

Кто такой Сергей Скрипаль Отравленный в Солсбери бывший полковник Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба 66-летний Сергей Скрипаль окончил в СССР военное инженерное училище в Калининграде и служил в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Из ВДВ он был взят в ГРУ, где проходил службу в аппаратах военных атташе за границей и в кадровом управлении ГРУ. Был завербован британскими спецслужбами в середине 1990-х во время службы в аппарате военного атташате в Испании. После увольнения из армии Скрипаль работал в управлении делами МИД России, а затем в администрации Московской области. В 2006 г. был осужден к 14 годам лишения свободы, помилован в 2010 г. и обменян на группу арестованных в США российских разведчиков.

Послу Великобритании Лори Бристоу было сообщено, что Москва не будет отвечать на ультиматум до получения образцов вещества. Посол заявил, что решение о принимаемых в отношении России мерах премьер Тереза Мэй объявит в среду.

Мэй в понедельник не стала уточнять, какими могут быть ответные меры. Как пишет Financial Times (FT), возможно, они будут включать высылку дипломатов, санкции против российских банков или британскую версию американского закона Магнитского. В последнем случае Великобритания может запретить россиянам, связанным с Кремлем или обвиняемым в нарушении прав человека, въезжать в страну или заморозить их британские активы. «Главный рычаг давления Великобритании – это российские деньги. Это поразит их в больное место», – цитирует FT слова основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, на которого работал аудитор Сергей Магнитский.

Матьё Булег из лондонского Королевского института международных отношений Chatham House уверен: «Все будет зависеть от того, как сильно поддержат Великобританию европейские союзники и США». Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС проявит солидарность с Великобританией. А президент США Дональд Трамп сказал, что на основе предъявленных Великобританией доказательств ему «кажется, что это, вероятно, Россия». Трамп заявил, что обсудит ситуацию с Мэй.

Что такое «Новичок-5» Основным источником сведений о бинарном отравляющем веществе «А-232», созданном по теме опытно-конструкторской работы «Новичок-5», является химик Виль Мирзоянов, работавший в институте-разработчике. В начале 1990-х он привлекался в связи с этим за разглашение гостайны, но был освобожден и уехал в США. Согласно опубликованным данным, это вещество значительно превосходит нервно-паралитическое вещество VX по своему действию, в том числе по затруднительности лечения. Материалы по испытаниям этого вещества были вывезены США из узбекского Нукуса в 1998–1999 гг. по секретной программе, о которой написала в 1999 г. The New York Times.

По словам профессора политологии Кентского университета Ричарда Саквы, жесткая реакция вызвана тем, что произошел неприемлемый инцидент использования боевого нервно-паралитического газа, пострадали не только Скрипаль и его дочь, но и полицейский (общее число обратившихся за медицинской помощью, по официальным данным, превысило 20 человек). Мэй находится под давлением и не может показать слабость, говорит эксперт. Жесткая позиция в отношении России может помочь Мэй увеличить свою поддержку на родине, отмечает FT.

Дальнейшее развитие конфликта может предполагать как политико-дипломатические действия вроде высылки дипломатов, отзыва посла и замораживания связей, так и ужесточение санкций со стороны ЕС, считает политолог Федор Лукьянов. Но обсуждаются и радикальные решения: «Например, ударить по русским бизнесменам, которые там живут». Если будет принято решение, что Россия – государство-бандит, а весь русский бизнес «одним миром мазан», это станет революцией: «Изменится все, на чем строился мир последние 25 лет: на том, что деньги не имеют гражданства», – говорит Лукьянов. «Произошедшее – это провокация, устроенная перед выборами президента России, чтобы предотвратить ее возможное сближение с западноевропейскими странами», – считает программный директор международного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. «Великобритания становится одним из самых жестких ястребов на Западе, другие страны ЕС заявляют о солидарности с ней, и в отношениях между Россией и Европой возникает новый кризис, который очень гармонично сочетается с усилением конфронтации со стороны США», – считает собеседник «Ведомостей».-