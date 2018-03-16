Туристы пострадали из-за аварии на канатной дороге в Грузии

По предварительным данным, на канатной дороге отключилось электричество, сообщает телеканал Rustavi 2 youtube/Georgian Broadcaster

Восемь человек пострадали из-за выхода из строя канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко в эфире телеканала «Имеди».

В МВД Грузии заявили, что инцидент произошел из-за «аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении».

Телеканал Rustavi2 сообщил, что, по предварительным данным, причиной ЧП стало отключение электричества.

На видео, которое появилось в интернете, видно, что подвесные кресла скатываются по канатной дороге и сталкиваются между собой. Некоторым туристам пришлось спрыгивать с высоты в снег.

Среди пострадавших есть россияне. Сергеенко сообщил, что из-за аварии на канатной дороге пострадали двое россиян, четыре гражданина Украины, одна гражданка Швеции и один турист из Грузии. Один человек после оказания медицинской помощи были отпущен, остальные семь госпитализированы, уточнил министр.

В то же время Ростуризм сообщил о четверых пострадавших россиянах. Они получили легкие ушибы и ссадины, отметили в федеральном агентстве.

Двое туристов с серьезными травмами будут доставлены на вертолетах в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия». Это украинец, получивший открытый перелом руки и травму головы, и беременная шведка, которая пожаловалась на боли в спине, рассказал Сергеенко.

После аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта.

Гудаури - один из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен рядом с дорогой, ведущей к грузино-российской границе, на высоте 2000 м над уровнем моря.