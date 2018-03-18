Политологи о результатах выборов: ни один из кандидатов не провел хорошую кампанию

Максим Стулов / Ведомости

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»

«Порядок кандидатов, безусловно, ожидаем. Интрига была скорее вокруг расстановки мест в последней тройке. Результаты Грудинина, Жириновского и Собчак ниже ожиданий их штабов. Грудинин и Жириновский вышли на пик формы только к финишу кампании. И Собчак неплохо финишировала, но во многом упустила время с декабря по февраль. Ярко заявив о выдвижении, она потом потерялась в потоке и лишь к концу кампании полноценно вернулась в повестку».

Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги

«Беспрецедентная пропаганда с акцентом на явку дала высокий мобилизационный эффект. Голосование на выборах воспринималось как голосование за Путина. Проснулось ощущение гражданского долга, необходимость исполнить ритуал гражданской ответственности, все это совпало с голосованием за единственного кандидата. Количество сгоняемых с помощью административного ресурса бюджетников превысило показатели 2012 г. Хоть Грудинин и набрал меньше, чем Зюганов в предыдущие годы, это можно считать успехом. Сыграла безальтернативность, голосование за него показало, что людям нужен популист и у кандидатов такого плана большое будущее. Либеральная альтернатива в лице Собчак снова не сработала. Ее восприняли как полуфейковую».

Александр Кынев, доцент Высшей школы экономики

«Нет никаких неожиданностей. Явка будет 60% с чем-то, что и ожидалось. Обычно амплитуда по явке между парламентскими и президентскими выборами меньше. Но поскольку в 2016 г. явка на думских выборах была аномально низкой, то было понятно, что сейчас разница будет выше, около 11-12%.

Интересно посмотреть ситуацию по регионам. Мы видим, что нет аномальных данных по определенным территориям, вроде Мордовии и Чечни. Самое же интересное, что будет в больших городах, потому что там более конкурентная среда и люди менее зависимы. И эти данные в максимальной степени отражают реакцию общества, а именно – что получится на выходе с точки зрения неинтересной по содержанию кампании и отсутствия значимых конкурентов, при том что была мощнейшая кампания административной мобилизации, которую мы наблюдали в последние недели.

По остальным трендам нет никакой неожиданности. Поскольку реальных конкурентов не было, исход был предрешен. У Путина будет около 70%, хотя процент не играет большой роли. Главная цифра – это приговор тем кандидатам, которую провели бесцветную, бездарную кампанию. Кандидаты получили по заслугам. Героев среди них не было, кампании были организованы чудовищно. Ни про кого нельзя сказать, что кто-то провел хорошую кампанию, а голосов получил меньше. Никого не жалко».

Дмитрий Бадовский, председатель совета директоров фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»

«Итоговая явка еще подрастет и в результате будет выше 2012 г. Высокая явка объясняется тем, что Владимир Путин провел сильный финал кампании – начиная от послания и заканчивая активными поездками по стране, встречами с людьми. Кроме того, сработал его призыв прийти на выборы, чтобы мнение всех было учтено. Главное влияние оказала международная обстановка последних месяцев. Начиная с Олимпиады и заканчивая ситуацией с Великобританией. Произошло резкое усиление восприятия выборов как референдумных и необходимости объединиться вокруг лидера, что сработало как на процент явки, так и на процент Путина».

Андрей Колядин, политолог, бывший сотрудник администрации президента

«Высокая явка объясняется несколькими факторами. Во-первых, качественной работой избиркомов. Два поквартирных обхода с разъяснением особенностей выборов привели к практически абсолютному информированию электората России. Во-вторых, большую роль сыграла административная работа власти, начиная от администрации президента и до муниципалитетов. И это не тот самый административный ресурс, а формирование системы побуждения электората к голосованию. Без угроз и истерик. В-третьих, была важна работа кандидатов. Они вернули в нашу жизнь политику и заставили поверить, что участие в ней простых граждан не бесполезно. Наконец, в-четвертых, сыграло беспрецедентное давление внешнего мира на Россию - обвинения во вмешательстве в выборы в США, Олимпиада, кремлевский список, кризис с Британией – все это заставило избирателей объединиться вокруг власти».

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований

«ЦИК провел эффективную пригласительную кампанию. Для людей поход на выборы стал очень важен. Голосование утром не объясняется корпоративной мобилизацией.

Путинское большинство, несмотря на все рассуждения, что оно будет подорвано санкциями, внешнеполитическим давлением, экономическим кризисом, внутриэкономической неустроенностью, наоборот, не просто консолидируется, оно еще и расширяется. В абсолютном числе голосов за Путина сейчас будет больше, чем в 2012 г. Это главный результат. А так выборы были интересными. Была представлена вся палитра разнообразных политических предложений, что тоже положительно сказалось на явке. Не было человека, который бы сказал, что не за кого голосовать».

Николай Петров, профессор Высшей школы экономики

«Утренний всплеск явки и явка в целом связаны с возможностью голосовать по месту нахождения. Это дает, например, по оценкам политолога Дмитрия Орешкина, до 4 млн голосов. Как Росстат поменял методику расчета и указал, что в последнем квартале доходы выросли, если не считать тех 5000 руб. пенсионных выплат, которые платили в прошлом году, примерно так поступила и Памфилова. Эта система позволила явку поддержать, несмотря на то что объективно был тренд на ее снижение. Кремль извлек уроки из результатов думских выборов 2011 г.: традиционных фальсификаций было меньше, переписываний протоколов будет меньше, а вот методы для честного поднятия явки они использовали.

Цифры за кандидатов выглядят реалистично и укладываются в то, что было необходимо Кремлю. В этом смысле выборы можно считать успешными для Кремля. Результат в 67% или 73% — не большая разница. В плюс играет то, что количество и доля голосов должны превосходить результат 2012 г., иначе пришлось бы объяснять, как сверхпопулярный лидер сегодня получает меньше, чем он же в 2012 г.