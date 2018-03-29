Силуанов назвал Улюкаева товарищем и отказался верить в его вину

По его словам, многие коллеги поддерживают экс-министра, хоть и не говорят об этом публично

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и министр финансов Антон Силуанов Максим Стулов / Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов по-прежнему считает бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева своим товарищем и не хочет верить в его вину. Об этом Силуанов заявил в программе Hard Day's Night на телеканале «Дождь». «Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется», – сказал министр.

По словам Силуанова, с Улюкаевым он много работал в Минфине. Затем они общались, когда Улюкаев был одним из руководителей Центробанка и министром экономического развития. На вопрос, остается ли Улюкаев товарищем даже после обвинительного приговора, Силуанов ответил: «Безусловно».

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2017 г. признал Улюкаева виновным в вымогательстве и получении взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Бывший министр свою вину не признает и обжаловал приговор. Мосгорсуд рассмотрит его апелляцию 12 апреля.

Силуанов – первый высокопоставленный чиновник, который прокомментировал по сути приговор Улюкаеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель правительства Наталья Тимакова отказывались комментировать решение суда.

Несмотря на публичное молчание коллег Улюкаева по правительству, Силуанов считает неверным утверждать, что никто не поддержал бывшего министра. «Я знаю целый ряд его товарищей, коллег тоже, которые также выражали свою позицию в отношении сомнений относительно тех результатов, которые были положены в основу судебных решений. Но еще раз повторю, что для этого нужно обладать полнотой информации и тогда объективно, значит, выносить решение. К сожалению, я такой полнотой информации не обладаю», – заявил Силуанов.

Спецслужбы начали разрабатывать Улюкаева после заявления бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, которое он написал со слов Сечина. Руководитель «Роснефти» публично говорил, что считает Улюкаева виновным. «Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам погрузил его в машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом, это преступление. Тут не о чем даже говорить», – заявил Сечин в сентябре 2017 г. Однако давать показания в суде он не стал, сославшись на занятость.

Силуанов заявил в эфире «Дождя», что с Сечиным у него остаются рабочие отношения. «Я не знаю деталей, кто был инициатором этого дела. Но в Министерстве финансов мы всегда общаемся с руководителями крупного бизнеса, поскольку это основные наши налогоплательщики, с одной стороны. С другой стороны, мы вырабатываем налоговые предложения, которые обсуждаем с бизнесом, в том числе и с компанией «Роснефть», которую возглавляет Игорь Иванович», – отметил Силуанов.

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