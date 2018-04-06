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Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: ГРУ пророчит войну в Азии

ГРУ опасается военных конфликтов в Азии

Их вероятность повышается из-за радикального изменения политики США
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Российская военная разведка оценивает новые документы США в сфере обороны как свидетельство радикального изменения американской политики во всем мире и в Азии в частности. Об этом заявил в четверг на конференции по международной безопасности в Москве замначальника Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков. «Комплексно используя силовые методы, администрация Дональда Трампа стремится получить преференции в политической, экономической, информационной и иных областях», – подчеркнул вице-адмирал. По его мнению, Трамп считает, что именно действия с позиции силы «эффективно дополняют дипломатические усилия и позволяют создавать условия для расширения внешней торговли и освоения мировых рынков». Подтверждением этому замначальника ГРУ считает представленные США в 2018 г. новые доктрины – Стратегии национальной безопасности и обороны и Обзор ядерной политики, где Россия и Китай названы соперниками, а «по сути – вероятными противниками в возможном вооруженном конфликте».

Поскольку для США, с их точки зрения, главные возможности для экономики сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), то именно там Пентагон наращивает военное давление, констатируют в ГРУ. Это подтверждается резким расширением масштабов американо-южнокорейских военных учений при обострении ситуации вокруг ядерной программы КНДР, наращиванием ПРО в регионе, попыткой втянуть другие страны в споры с Китаем и периодической актуализацией «тайваньского вопроса».

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Комментарии  ()
vabs.v
07:40 06.04.2018
Совершенно верно. Полностью согласен
00
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